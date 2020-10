Guernica: el 80% de las familias ya fue reubicado y el grupo que queda en la toma no llega a 150 personas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que, a horas del desalojo judicial, logró reubicar al 80% de las familias que inicialmente formaron parte de la toma de los terrenos de Guernica, en el partido de Presidente Perón, mientras que el grupo que aún continúa con la ocupación no llega a las 150 personas

Kicillof aseguró que gracias "a un trabajo artesanal" que se hizo desde el Ejecutivo bonaerense "las familias aceptaron desalojar pacíficamente el predio"

Según los datos que difundió oficialmente la adminstración bonaerense y confirmó el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial,, aunqueEntre lo urgente el gobierno provincial mencionada la salida rápida de la situación y la reubicación de las familias. En tanto que entre las políticas de fondo figura la generación de 3 mil lotes con servicios para el municipio de Presidente Perón, politica para la que no sólo se incluye a los que se anotaron sino para todo el distrito.A estas instancias se suma al Plan de Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat 2020-2023, que tiene como principal objetivo hacer 33600 nuevas viviendas. Además, el "Cuervo" Larroque destacó que desde el Gobierno deestán asistiendo a 1.500 personas más que se acercaron al trabajo interministerial desplegado "porque necesitaban de nuestra ayuda".El desalojo está previsto para mañana a partir de las 10, luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno nacional, y con "el 80 por ciento de las familias ya reubicadas". "Sigue todo en pie para el desalojo", confirmó a Télam el fiscal de la causa,En una entrevista con Radio Con Vos de esta mañana,Respecto al desalojo de mañana, el Gobernador dejó claro que, por lo que añadió: "Es una resolución judicial y no podemos ir en contrario".Por su parte, Larroque agregó que el Gobierno "no puede pedir más prórroga" para el desalojo e insistió en destacar que "el 80% de las familias ya fueron reubicadas" y que "mañana empieza a intervenir el juez"., aseveró.Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.Tras dos pedidos de postergaciones, para conformar una mesa de diálogo que permita llegar a una solución, ahora la decisión de la justicia está firme y la orden se ejecutará mañana, a partir de las 10.