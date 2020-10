16.10.2020 / Medios y política

Susana Giménez siguió a Cristina en Twitter y provocó el enojo de sus seguidores macristas en redes

Debido a que se trata de tal vez las figuras famosas más críticas de la vicepresidenta y el peronismo, el gesto de tocar "seguir" respecto de la cuenta oficial de la ex mandataria en la red social del pajarito sorprendió y provocó una llamativa reacción de sus seguidores. "No me hagas esto te lo pido por la memoria de Jazmín", fue uno de los comentarios más insólitos.