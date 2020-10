De las amenazas judiciales a las coimas: los aprietes de Macri para frenar el libro con el testimonio de su hermano

desde su entorno ensayaron diversas maniobras para intentar frenar la publicación del libro: desde cartas documentos en reiteradas oportunidades, pasando por el trabajo de lobistas del macrismo que trataron de convencer a la editorial -Penguin Random House- de que el libro no debía salir, hasta "el que sugirió que el asunto se podía arreglar (con plata)"

los verdaderos aprietes por parar la publicacion fue por parte de poderosos abogados y operadores directamente ligados a Mauricio Macri. Hubo desde presiones más amistosas hasta otras agresivas -señala el mismo diario-, búsquedas de algún acuerdo, de ganar tiempo, de que se reescriba todo. La jugada delirante de un amparo judicial, es decir de una censura previa, está sobre la mesa, pero no hay constancias de una presentación de ese tipo que, además, nunca consiguió resultados

Sin dudas, la semana pasada comenzó una nutrida recorrida por señales de televisión, radios y redacciones, que seguirá en estos próximos días. De repente, a poco más de diez meses de abandonar el poder, volvió a hablar casi todos los días. Ocurre que, según hicieron trascender hasta de Juntos por el Cambio,-como el caso Correo Argentino, los negocios de los peajes y los parques eólicos, o Panamá Papers-,Tanto es así la situación del ex presidente que, según reveló hoy Página 12,En este sentido, aseguran que el Grupo Macri intenta con énfasis desde hace un mes evitar la salida al público del libro basado en la palabra de Mariano Macri, hermano menor de Mauricio, que incluye desde intimidades y maniobras del ex presidente, su estadía en el colegio Cardenal Newman, hasta su actual llegada a la Fundación FIFA.La próxima semana Página/12 publicaría un adelanto exclusivo, cuyo título y tapa se conocerán este martes. Penguin Random House y O’Donnell aseguran que los ejemplares estarán en las librerías en ocho días.En la ofensiva por frenar el libro, como ya contó Política Argentina , participó el propio Mariano Macri, presionado o arrepentido tardíamente de que la publicación sería -según sus palabras- un bombazo, un suicidio.En su alegatoLa historia se remonta a principios de 2020, cuando el propio Mariano Macri contactó a O’Donnell porque quería contar la historia familiar, en el contexto de lo que sería un choque familiar por la herencia de Franco, fallecido en marzo de 2019. Según señalan, Mauricio y Gianfranco le habrían quitado el reparto de dinero correspondiente.Mariano Macri y el periodista se conocían desde la época, hace más de 20 años, en que O’Donnell vivía en Estados Unidos y escribía en The Washington Post. Las charlas se grabaron y está claro, en las grabaciones y también en mails, que el trabajo derivaría en un libro.Incluso Página 12 contó que cuando el texto estaba en sus últimos tramos,Entre los pedidos para frenar la publicación, hubo hasta algún reclamo de que se sacara tal o cual nombre, pero el periodista le insistió en que ni siquiera conocía a la persona, que la única forma por la que supo el papel de cada protagonista fue por las revelaciones de Mariano.De todas maneras,Los trascendidos hasta el momento señalan que el libro de O’Donnell develaría la historia de la demanda por insanía de algunos de los hijos de Franco contra el verdadero hacedor del imperio, ocurrido cuando el padre del ex presidente todavía estaba en pleno uso de sus facultades mentales e intentaron sacarle el manejo de sus empresas, como él mismo dijo en una entrevista con la revista Noticias.Hay otras hechos gravísimos, nunca esclarecidos, sobre los que tal vez los dichos de Mariano Macri echen luz, algunos actualmente investigados en la Justicia. Uno clave es la venta de IECSA, la constructora del Grupo Macri a Ángelo Calcaterra, primo y socio en varios emprendimientos.Franco siempre decía que no sabía quién era el verdadero dueño de la constructora, si Ángelo o Mauricio, o ambos. Creía que hubo una venta simulada y que era de los dos, y además sugería que se concretó una especie de "estafa contra los hermanos" ya que se licuó su herencia quedando la constructora sólo para Mauricio.Aseguran, también, que en el libro hay espacio para temas como: el negociado del Correo; el escándalo de los peajes; los parques eólicos, con ventas y adjudicaciones sospechosas; tanto los casos de Panamá Papers y Paradise Papers, sociedades y cuentas ocultas en el exterior del Grupo Macri y que, aparentemente, manejó Mauricio; y señalan que es "muy probable que vean la luz testaferros que jugaron ese papel en gran parte de la trayectoria del ex presidente, tanto en su gestión en Boca Juniors como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".