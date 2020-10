Macri enfrenta la salida de un libro impulsado por su hermano que revela escándalos judiciales y hasta personales

el periodista Javier Calvo reveló en Animales Sueltos que Mariano Macri, el hermano del ex presidente, se sintió estafado por el clan Macri tras la muerte de Franco, el fundador del emporio empresarial Socma, y motivado por ese enojo ventiló una multiplicidad de escándalos del líder PRO que derivaron en la publicación de un libro que verá la luz pronto

Mientras intenta retomar la iniciativa al interior de Juntos por el Cambio, con controversiales entrevistas televisivas a canales amigos, y a la vez que tiene serios problemas judiciales en diversos expedientes,Es que"La principal bomba política que va a recibir Mauricio Macri por estos tiempos no es de Alberto Fernández, no es de Cristina Kirchner, no es la Justicia. Es de su hermano Mariano", lanzó Calvo en el programa de América.En ese punto, se explayó:, describió el periodista, ante la aparente sorpresa de Luis Novaresio -que cada día es más opositor al Gobierno nacional-.Según relató Calvo,. Sin embargo, Mariano Macri se arrepintió y trató de convencer al autor del libro de no realizar la publicación. Pero la editorial Random House decidió no dar marcha atrás, por lo que el texto saldrá en los próximos días.Algunos hechos transcurren antes de la presidencia de Macri -como el divorcio de la segunda esposa del ex mandatario- y otros fueron durante su mandato -como el negocio energético-, según indicaron. Ya hay causas sobre algunos de estos temas, por lo que probablemente esto termine teniendo una derivación judicial, además de ser un escándalo político asegurado que dará que hablar en los próximos días., agregó Calvo.