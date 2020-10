Ritondo instó a figuras como Macri a limpiar los trapos en casa

Días atrás, el ex presidente de la Naciónfulminó a dos personas claves de su gobierno en lo que respecta a la articulación política. Uno de ellos fue el ex titular de la Cámara de Diputadosy el otro, el ex ministro del InteriorConsultado por el programa Crónica Anunciada de Futurock, el diputado nacionalse refirió al estado de situación de Juntos por el Cambio y la posibilidad de que los ex funcionarios jueguen o no adentro del espacio liderado por Mauricio Macri.dijo Ritondo al manifestar sus inquietudes sobre la explicitación de diferencias.Remarcó además que “esta pandemia impidió que tuviéramos reuniones más amplias a los fines de un autocritica no solamente al gobierno nacional sino también al provincial”.son algunas de las preguntas que consideró necesarias llevar cabo. Consideró además que “con el aprendizaje que tenes hay cosas que no la volverías a hacer de la forma en que lo hiciste”.insistió.“Ese es el desafío que por la pandemia no pudimos hacer”, lamentó el ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.