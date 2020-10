Brasil informó que falleció un voluntario de la vacuna de Oxford contra Covid-19

Autoridades de Brasil informaron oficialmente que un voluntario brasileño murió mientras formaba parte del grupo de testeo de la vacuna de la Universidad de Oxford y que está produciendo el laboratorio AstraZeneca, aunque todavía no se comunicaron las causas del fallecimiento ni si están vinculadas con las pruebas

Según informó hoy la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), se trata de un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, quien integraba el contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida, localmente, por el instituto Fiocruz, del Gobierno federal., señaló el órgano regulador estatal brasileño. Hasta ahora,Medios como El País, O Globo y la agencia Bloomberg publicaron que la víctima recibió un placebo y no la vacuna. Sin embargo, las autoridades indicaron que no se puede determinar si el médico recibía la vacuna o un placebo.Según explicaron fuentes vinculadas al caso a la prensa local, el motivo es que los ensayos son doble-ciegos, es decir que ni los médicos ni los pacientes saben si lo que están tomando es vacuna o placebo. Las fuentes indicaron que el médico trabajaba en una clínica privada de Río de Janeiro y que habría recibido la dosis a fin de julio, mientras que contrajo la Covid-19 en septiembre y falleció el 15 de octubre, tras lo cual Anvisa fue avisada este lunes.Antonio Barra, el presidente de Anvisa, dijo a los medios: "El caso continúa en análisis y los test proseguirán. No tenemos todavía pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas".Brasil tiene la segunda mayor cifra de muertes por COVID-19, con más de 154.000 decesos, sólo por detrás de Estados Unidos. Los casos en el país sudamericano suman más de 5,2 millones, el tercer peor brote después de Estados Unidos e India.Luego de confirmada la información, las acciones de AstraZeneca cambiaron de tendencia y caían un 1,7%. Este laboratorio es el mismo que desarrolla en la Argentina la vacuna AZD1222.AstraZeneca es una compañía que surge de la fusión de Astra AB, sueca, y Zeneca Group PLC, inglesa, en 1999. El hecho de que esta empresa multinacional haya decidido darle a Argentina la posibilidad de fabricar la vacuna en el país tiene que ver con su antigüedad en el mismo.