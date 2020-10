El Presidente acordó con la gobernadora de Río Negro crear una mesa de diálogo con mapuches por tomas

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en Casa Rosada a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras: acordaron la puesta en marcha de una mesa de diálogo que incluya a miembros de la comunidad mapuche en medio de la tensión por la toma de tierras en la Patagonia

Según se informó oficialmente, conversaron sobre los conflictos alrededor de terrenos que se desarrollan en la zona de Villa Mascardi, al sur de San Carlos de Bariloche. En ese marco, el mandatario nacional coincidió con la propuesta de Carreras de crear una mesa integrada por referentes políticos y sociales para buscar una solución, con participación mapuche., señaló la gobernadora a la prensa en la Casa Rosada, luego de encuentro.También detalló que Fernández habló durante la reunión con la ministra de Justicia,, quienCarreras agregó más que tuvo con el Jefe de Estado. Y agregó: "... como el que solemos hacer, con mucha escucha y mucha coincidencia sobre el análisis de los problemas y cómo encaminar las soluciones y tengo muchas expectativas de poder encaminar la situación”.La gobernadora expresó que se sentía “respaldada” por el Ejecutivo nacional para afrontar el problema. "El Presidente estuvo muy receptivo acerca de nuestros planteos y muy comprensivo de la realidad rionegrina, que a veces difiere de la realidad de otras provincias, y estas particularidades van a ser abordadas a partir de la intervención de la ministra Losardo”.Precisó que otro de los temas sobre los que conversaron con Fernández fue la actuación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) frente a la toma de tierras y cuyo rol, señaló Carreras, cuestionan "en Río Negro en particular”., expresó.Ante una consulta, Carreras sostuvo que no se sintió "intimidada, pero sí preocupada” cuando anteayer su camioneta fue apedreada por un grupo de integrantes de una comunidad mapuche, que cortó la ruta 40 en protesta por el desalojo, ordenado por la justicia, de un campo tomado en la zona de El Foyel, adonde concurrió con intención de dialogar con los integrantes del piquete.“No se trata de mi persona, sino que con mi presencia se puso en evidencia lo que viven los vecinos de Mascardi en forma muy frecuente, que esto es real y que se sufre”, observó.En ese sentido, la gobernadora subrayó que “es muy preocupante que esta sea una situación habitual y que estén en riesgo la vida, las propiedades y la integridad física de las personas”.Carreras afirmó que “este grupo debe hacer sus reivindicaciones en el marco de la democracia, del cumplimento de la ley, que es lo que se está transgrediendo en este momento”.“No se cuestiona la posición de ningún grupo, en virtud de que en democracia no tenemos unanimidades, así que eso no es un problema sino el modo en que se plantean, porque nos se pueden cortar rutas, no se pueden tomar tierras en forma irregular, esto está fuera de la ley: las normas están vigentes y las autoridades deben ser respetadas”, aseveró la gobernadora.