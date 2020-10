Insólito: Viviana Canosa dice que puede llevar a Guzmán "al conurbano profundo para darle una clase de 'lleca'"

ahora Viviana Canosa se enojó por la suba del dólar blue y atacó a Martín Guzmán, el ministro de Economía, con pocos argumentos pero muchas chicanas

"¿Alguien sabe cuál es el estado civil de Guzmán? Si no lo comprometo, me pongo un jean, unas zapatillas y me lo llevo al conurbano profundo para darle una clase de 'lleca' a este pibe"

A pocas tiempo de haber protagonizado un escándalo por supuestamente tomar dióxido de cloro en vivo y recomendarlo para combatir el coronavirus, hecho que le valió una denuncia penal debido a la muerte de un niño por ingerir esa sustancia considerada tóxica por la ciencia,, opinó en el ciclo que conduce por Elnueve.El panelista, por su parte, acotó acerca de "la frustración que está teniendo la gente, que sabe que un dólar a 190 es inflación que se acelera en un contexto donde hay mucho desempleo", y, por las dudas, aclaró que "esto sin que se produzca la devaluación"."¿Cuánto es mala praxis y cuánto herencia recibida?", preguntó Canosa, que encontró eco editorial en Álvarez, que le respondió que "claramente hubo una herencia, pero hay una mala praxis fenomenal en este gobierno que venimos marcando hace tiempo porque se planteó una cuarentena".Canosa, en ese punto, se autopreguntó "en qué afecta a la persona que está en la casa y no va a comprar dólares" y también se autorespondió:Por si el papelón que superpuso ignorancia con soberbia fuera insuficiente hasta ese punto, Canosa remató con una frase en la que presumió conocimientos acerca del conurbano bonaerense o de los pobres que se le desconocen: