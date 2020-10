Coronavirus en la Ciudad: cuáles son las nuevas aperturas de Larreta a partir del lunes

el Gobierno porteño informó esta tarde que a partir del próximo lunes, cuando inicie una nueva etapa del aislamiento obligatorio, avanzará con el plan de flexibilización en el marco de la pandemia de coronavirus

Después del anuncio de la extensión -con matices- de las restricciones en todo el país realizado por el presidente, argumentó el jefe de Gobierno porteño,Y agregó: “Estamos viendo el caso de muchas capitales de Europa que han tenido que retroceder por los rebrotes. No podemos abandonar el cuidado. Vamos a poder seguir sumando actividades en la medida en que todos cumplamos con los protocolos”.Ocurrió luego de que el mandatario anunciara -por primera vez desde el interior, en la provincia de Misiones- la extensión por otros 14 días del ASPO en Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y en el AMBA.Nivel inicial - Sala de 5 años: actividades educativas de revinculación, orientación e intercambio.-Tanto en escuelas estatales como privadas (previa autorización).-Preferentemente al aire libre.-Grupos de hasta 10 personas.-Implementación gradual.Primer grado y primer año: Revinculación con foco en actividades recreativas y deportivas. Seguimiento de trayectorias.-Tanto en escuelas estatales como privadas (previa autorización).-Al aire libre y en grupos de hasta 10 personas.-Implementación gradual a partir del 2/11.Actividades socioeducativas: los sábados en 100 escuelas para chicos de primaria y secundaria.Prácticas en institutos terciarios:-Actividades educativas de orientación, intercambio y actividades presenciales de cierre del año lectivo.-Educación Técnica Superior-Formación Profesional-Educación Superior de formación Docente.-Grupos de hasta 10 personas.-Implementación gradual.Bares y restaurantes: van a poder abrir los salones internos.-Ocupación máxima de hasta el 25% de su capacidad de acuerdo a las características de su sistema de ventilación.-Deberán presentar una Declaración Jurada en la Agencia Gubernamental de Control firmada por un profesional y serán habilitados en un máximo de 25% de capacidad según la cantidad de renovaciones de aire por hora.-Servicio con reserva.-No está permitido el autoservicio, solo platos a la carta.-Distancia mínima entre las mesas de dos metros.-Máximo de cuatro personas por mesa.-Las personas deberán mantener una distancia mínima de dos metros en todo momento.Gimnasios: los que tengan la circulación de aire adecuada.-Ocupación máxima de hasta el 25% de su capacidad de acuerdo a las características de su sistema de ventilación.-Entrenamientos sin contacto físico.-Sistema de turnos.-Presentación de declaración jurada que garantice el cumplimiento de las exigencias de ventilación.-Se recomienda no realizar actividades aeróbicas como correr en cintas.Piletas y gimnasios en edificiosNormas generales: uso de espacios comunes, amenities e instalaciones limitado exclusivamente a propietarios, inquilinos y ocupantes. Prohibido el acceso de invitados. Uso de tapabocas en el ingreso y egreso.Piletas de natación-Habilitadas solo las que están al aire libre. Una persona cada 15 metros cuadrados.-Turnos de 45 minutos.-Cada usuario con su toalla personal, que no se puede compartir.-No se pueden usar vestuarios y sanitarios. Ducha previa en el domicilio.Gimnasios-Una persona por turno salvo grupos familiares que viven juntos y pueden ingresar juntos.-Turnos de 45 minutos.-Uso de tapabocas en el ingreso y egreso.-No se puede utilizar vestuarios y sanitarios.Natatorios al aire libre para todo tipo de actividades-Con aforo de 1 persona cada 15 metros cuadrados en pileta. Sin vestuario.-No pueden estar calefaccionadas-Turnos y registro de asistentes y DDJJ sobre su estado de salud.Ferias de artesanos y manualistas:-Aperturas a partir del 7/11.-Dos metros de distancia y/o con división física entre puestos.-Atendidos por una sola persona.-Demarcación en calzada con división de espacio de compra y espacio de circulación de personas-Cerco perimetral con cinta para reducir la cantidad de accesos-Colocación de vallas en los accesos para controlar el flujo de personas-Control del cumplimiento de protocolosVisitas a museos:-De lunes a domingos, horario máximo entre las 10 y las 20 horas.-Visitas con reserva por vía digital y anticipada, no en el lugar.-Circuitos de recorrido en sentido único.-Una persona cada 15 metros cuadrados.-El museo deberá controlar estrictamente la capacidad.-Visita individual (eso es una persona o un grupo de convivientes que no superen las 4 personas y que se deben mantener juntos y si se separan respetar el distanciamiento social).-No se permitirán instalaciones artísticas participativas ni tocar las obras.-Se permite servicio de gastronomía en terrazas y patios internos.Centros y estudios de danza (esquema similar a gimnasios).Actividades socio pastorales:-Reuniones, cursos, catequesis dirigidos en los patios de las instituciones religiosas-Al aire libre, máximo 10 personas.Casamientos:-Por Registro Civil: quedarán habilitados turnos para ceremonias.-Ceremonias religiosas: se suma la posibilidad de convocar a 20 invitados en las instituciones que tengan un patio junto al máximo de 20 personas dentro del templo.Rehabilitación médica individual en instituciones públicas y privadas.-Con sistema de turnos para las prácticas necesarias para la obtención del título de graduación.-No está permitido el dictado de clases teóricas, clases de consulta y realización de exámenes en los laboratorios.