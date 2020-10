Qué dijo Cristina sobre las críticas a su gestión presidencial y sobre los "funcionarios que no funcionan" de Alberto

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión"

La vicepresidentase refirió, en la carta que publicó hoy por losque se cumplirán mañana, a dos temas que no suelen tener tanto lugar en su agenda de declaraciones, que son pocas:, afirmó CFK en un fragmento de la misiva en que deja claro que el Gobierno tiene problemas, pero ninguno de los que le atribuían a ella y ahora le endilgan a Alberto.Y agregó:No obstante, la ex mandataria cruzó fuerte a los sectores de la oposición reaccionaria, principalmente Juntos por el Cambio, quienes "lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó"."Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista", remató Cristina en ese segmento de su carta de cara a la jornada de mañana, en que se recordara al ex presidente y también el triunfo del Frente de Todos el año pasado.