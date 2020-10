Cristina sobre el dólar: es "el problema más grave" de la Argentina y la única solución es un amplio acuerdo político

La vicepresidenta Cristina Fernández llamó hoy en su carta por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner a sellar un acuerdo con los sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos para combatir el problema de la "economía binometaria", al que considera como "el más grave del país", en semanas en que la especulación financiera presiona al Gobierno nacional por una devaluación

"Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla", planteó la ex presidenta en una serie de reflexiones que publicó hoy en su cuenta de la red social Twitter, con motivo de cumplirse mañana el aniversario de fallecimiento del ex mandatario.En un texto titulado "Sentimientos y certezas" y publicado en sus redes sociales, la vicepresidenta sostuvo en la "tercera" de esas certezas que, analizó."Argentina es el único país con una economía bimonetaria: se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", planteó.Al respecto, agregó que "el problema de la economía bimonetaria no es ideológico", "no es de izquierda ni de derecha" y "ni siquiera del centro"."Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él", subrayó.Y continuó diferenciando modelos: "Unos intentamos gestionarlo con responsabilidad, desendeudando al país en un marco de inclusión social y desarrollo industrial. Otros de orientación inversa -como el de Mauricio Macri- siempre han 'chocado la calesita' con endeudamiento y fuga. Pero lo cierto es que ese funcionamiento bimonetario es un problema estructural de la economía argentina".Por último, también aclaró que "tampoco" se trata de "una cuestión de clase" y fundamentó: "Los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar o para hacer una diferencia que mejore el salario, como empresarios para pagar las importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa, para ahorrar y también, bueno es decirlo, para fugar formando activos financieros en el exterior, siendo esta última actitud una de las que más han contribuido a las crisis cíclicas de la Argentina".