Otra mala para Majul: archivaron su denuncia contra Pablo Moyano por el afiche que se burlaba de su "independencia"

la Justicia le volvió a dar malas noticias al operador macrista Luis Miguel Majul: la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el archivo de la denuncia penal que el periodista presentó contra el dirigente sindical Pablo Moyano como supuesto instigador de amenazas en su contra por una pegatina

En días en que sus criticas al Gobierno nacional se sostienen sin distinción ni mayores argumentaciones en que tantotienen que ir "al psiquiátra",El sumario que de esta forma se cae es un expediente que abierto por el periodista luego de que en la vía pública se colocaronLa justicia de primera instancia ya había dispuesto el archivo, pero Majul, como querellante, apeló esa resolución.Según el periodista que ahora maniobra a través de la señala televisiva LN+, las imágenes buscaban amedrentarlo y menoscabar su reputación profesional, a la vez que incitaban a la violencia contra su esposa para lograr que cesara en sus publicaciones sobre el líder del sindicato de los camioneros e hijo del titular del gremio, Hugo Moyano.La Sala V de la Cámara coincidió con el fallo de primera instancia en cuanto a que. Es decir, no hubo ninguna amenaza."La desaprobación social que los actos analizados pudieran tener no puede suplir uno de los elementos que exige la norma penal" y "tampoco puede hacerlo el temor, más que justificado que pudieran haber generado" los "graves" hechos denunciados, afirmaron los camaritasEn ese sentido, agregaron que el querellante "cuenta entonces con las vías legales para poder proceder, de considerarlo pertinente", ante un eventual delito de "acción privada".En estos días,. Se lo vio visiblemente molesto por la alta concurrencia en ambos casos, a pesar de que en ninguno de los dos hubo convocatoria ni movilización de las fuerzas políticas. Por eso, aprovechó para estallar contra los discursos de Alberto y la carta de Cristina, y sostuvo que sus pensamientos y acciones se deben a que no fueron al "psiquiátra".