Guernica: el camino que logró un acuerdo pacífico con 734 familias pero terminó en desalojo judicial de las restantes

los tres meses de diálogo que frenaron que se sacara a las familias lograron un acuerdo de partes con el 80% de ellas, es decir 734 según informaron las autoridades, pero las restantes permanecieron allí con apoyo de "grupos radicalizados" y esta mañana se produjo el desalojo judicial con represión fuera del predio

criticaron duramente a la izquierda, a través de distintas variables partidarias y de organizaciones sociales, ya que resaltaron que "después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial"

Finalmente, los esfuerzos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por solucionar al 100% de modo pacífico el conflicto en Guernica no alcanzaron:El Ejecutivo bonaerense sostuvo hoy que el objetivo principal en el desalojo de los terrenos ocupados en el partido de Presidente Perón fue "encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley"., indicaron fuentes oficiales a la prensa.El Gobierno bonaerense indicó a través de voceros que "antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado" y agregó que "luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados". Las mismas fuentes indicaron que,En un repaso de los hechos, el gobierno derecordó que "luego de la denuncia judicial, el juez interviniente estableció un plan de trabajo para conseguir un desalojo voluntario del terreno"., agregaron las fuentes.Se precisó, asimismo, que la provincia de Bueno AiresAdemás se recordó que el 29 de septiembre se presentó el Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que comprende distintas políticas, como "la construcción de viviendas, reactivación de obras de viviendas, generación de lotes con servicios, mejoras habitacionales, proyectos integrales de urbanización en barrios populares, regularización de actas y escrituras, Procrear y un registro provincial de demanda habitacional"., según destacaron las fuentes y, de acuerdo a las necesidades recolectadas, se establecieron distintas medidas de auxilio para las necesidades más urgentes.Entre ellas, algunas familias solicitaron materiales de construcción, y a otros se los asistió con medicamentos, alimentos, productos de higiene, colchones y frazadas. Y enumeraron:También "se establecieron tres paradores de forma transitoria para aquellas personas que no tuvieran donde ir hasta tanto se avance en las distintas propuestas de soluciones habitacionales que está desarrollando la provincia".El relevamiento oficial también recuerda que "con conformidad del fiscal y el juez interviniente se solicitaron 2 prórrogas para avanzar con el desalojo voluntario y pacífico".En este punto, aunque sin señalarlo,"Por decisión del juez y a pedido del fiscal, dentro del plazo establecido y sin posibilidad de prórroga, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la orden de desalojo establecida, en las condiciones que ordenó el juez y con presencia y supervisión del Poder Judicial", concluyeron las fuentes.Efectivos policiales permanecen custodiando el predio de Guernica, desalojado esta mañana, hasta que se realice la entrega a sus legítimos dueños, para evitar nuevas ocupaciones, según informó hoy el fiscal Lisandro Damonte. Adicionalmente continúan derrumbando las carpas con topadoras.El fiscal, que entiende en la causa junto a Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero, admitió que "es una tarea dificultosa" custodiar el predio de 200 hectáreas debido "a la extensión cuantiosa que tiene".En declaraciones a C5N, Damonte manifestó que "la medida que se ha tomado de manera preliminar y urgente es la de disponer que gran parte de las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes hoy en el acto de desalojo deben ser mantenidas en el lugar"."Es a lo efectos de evitar una nueva ocupación ilegítima", aseveró y añadió que el objetivo es "coordinar con los propietarios de los terrenos que fueron tomados oportunamente, la restitución de los mismos y un trabajo un poco coordinado de parte de ellos para asegurar los límites perimetrales".Movimientos sociales y militantes políticos pertenecientes al Partido Obrero (PO) y al Frente de Izquierda (FIT) realizaron manifestaciones este mediodía con corte de rutas y puentes en accesos a la Capital Federal, en rechazo al desalojo de las tomas de Guernica.Las manifestaciones -que comenzaron a la mañana y se desarrollan "tiempo indeterminado" según indicaron las organizaciones convocantes- se realizaban sobre el Puente Pueyrredón, con un corte total mano al centro porteño; en el Acceso Oeste, frente al Hospital Posadas, en dirección a Capital Federal; en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, y en la Autopista Buenos Aires- La Plata.Las protestas comenzaron minutos después de las 8, organizadas desde la madrugada por organizaciones políticas y movimientos sociales vinculadas a partidos de izquierda y con el trotskismo.A los cortes, en horas del mediodía se sumaron otras organizaciones piqueteras como Barrios de Pie-Libres Del Sur, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento Territorial Liberación (MTL)."Estamos diciendo no a la represión de Kicillof y sí a la construcción de viviendas dignas", dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto. Y agregaron, desde Barrios de Pie Libres del Sur: "Vamos a resistir. Guernica no está sola. Nuestro pueblo merece el acceso a la tierra y a la vivienda digna".En tanto, el Nuevo Mas, que participa dentro de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, señaló: "El derecho social a la vivienda está por encima de la propiedad privada de los ricos".Por otra parte, integrantes en Mar del Plata del PO, Barrios de Pie y los Movimientos Teresa Rodriguez (MTR) y Social de los Trabajadores (MST) realizan desde las 8 un corte total de la ruta 88, a metros del ingreso a la ciudad en solidaridad con las familias desalojadas.Asimismo, otro grupo de organizaciones sociales marplatenses se concentraron a las 10 en el cruce de las avenidas Independencia y Luro, en pleno centro de la ciudad, para marchar por las calles hasta la Municipalidad, donde entregarán un petitorio para reclamar que se abra una mesa de dialogo para solucionar problemas de desocupación, hábitat y sanitaria.Por otra parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) repudió "el desalojo y la represión a vecinos de Guernica". Según informaron los fiscales del caso, entre 35 y 40 personas fueron detenidas durante el operativo realizado esta mañana.