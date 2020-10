Dólares: cayeron casi todos los tipos de cambio y el blue acumuló una baja de $20 en cuatro días consecutivos

en una nueva jornada de mercado los tipos de cambios implícitos alrededor del dólar sumaron un nuevo retroceso este jueves, con lo que acumularon una racha de cinco bajas consecutivas que lleva a un descenso de la brecha cambiaria hasta su nivel más bajo en casi un mes

El dólar blue fue, principalmente, el que más cayó en toda la semana: cerró en baja por cuarta jornada consecutiva este jueves, al caer otros $3 hasta los $175, lo que representó su menor valor en dos semanas, según información de la city porteña

Tras una exitosa licitación de cinco papeles lograda por el Ministerio de Economía hace días,En primer lugar,. Así, la brecha en ese tipo de cambio implícito cayo hasta el 93,1%, el nivel más bajo desde el 2 de octubre. De esta manera, la cotización se derrumbó un 16,5% ($29,84) desde el jueves pasado.En el mismo sentido,, con lo cual el spread se ubicó en el 84%.Durante la rueda, el Banco Central (BCRA) modificó sus rendimientos pasivos para reacomodarlos a una "tasa de equilibrio" del mercado luego de la mega licitación del Tesoro, algo que por el momento no tendrá impacto en los retornos de los plazos fijos, confirmaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito.El martes, el Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por un monto total de $254.671 millones a través de la colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar, en el que obtuvo un equivalente a u$s1.660 millones, y otros cuatro títulos de distintas características.De este modo, a lo largo octubre el Gobierno nacional "obtuvo fondos por $420.583 millones que permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado de $ 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos (roll-over) del 246%, el mayor del año", destacó en un comunicado el Palacio de Hacienda., ya que el promedio minorista cerró a $83,90. En el Banco Nación, en tanto, el billete se vendió a $83,50.En el segmento mayorista la divisa terminó casi sin variaciones a $78,30 (-1 centavo) en una rueda con mayor participación de la oferta genuina. Cabe destacar que el tipo de cambio no anotaba un cierre inferior al del día previo desde el 15 de octubre.La autoridad monetaria volvió a alternar ventas y compras durante el desarrollo de la sesión, terminando con un exiguo saldo negativo por su intervención. Asimismo, hubo una intensa actividad en los mercados de futuros, impactados por el cierre de mes. Desde el 15 de octubre pasado que el tipo de cambio mayorista no anotaba un cierre inferior al del día anterior.Ayer,. De esta manera, acumularon una caída de u$s681 millones en las últimas cuatro ruedas.Así, la brecha cambiaria frente al oficial se redujo al 123,5%, tras rozar el 150% el viernes pasado. Entre el lunes y este jueves, el billete paralelo acumuló una merma de $20, al pasar desde el récord de $195 hasta los $175 actuales.Las caídas del blue se dan en una plaza reducida, con el éxito de la licitación en medio, y sin compradores genuinos de divisas co la absorción de liquidez mencionada.En cuanto a las tasas, el Banco Central colocó $136.052 millones en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') con una tasa estable del 36%, dijeron el jueves operadores.Agregaron que la operación, a 28 días de plazo, tuvo una expansión de $23.646 millones, frente a vencimientos por 159.655 millones de pesos.