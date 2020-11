El Gobierno ruso asegura que la vacuna Sputnik V también tiene una eficacia superior al 90%

Es que la vacuna rusa contra el Covid-19, denominada Sputnik V, tiene una eficacia superior al 90%, según aseguró hoy una representante del Ministerio de Salud de ese país

El anuncio de parte de la sociedad estadounidense - alemana que conforman las empresasde que su vacuna es "eficaz en un 90%" no sólo disparó consecuencias y expectactivas sanitarias y económicas, sino también una respuesta con impacto en la política internacional que no quita su veracidad científica., citando datos recopilados a partir de las vacunaciones a la población aunque por el momento no precisó informes acerca de esos resultados., especialista independiente principal en terapia y práctica general del, fue la encargada de darlo a conocer públicamente., explicó en primer lugar.Y luego, enfatizó en que Sputnik V también alcanza una muy elevada eficacia:En ambos casos, tanto en el ruso como en el de Pfizer, se trata de grandes noticias para el mundo y para la Argentina, que adquirió muchísimas dosis de Sputnik V.Incluso, hace tan sólo unos días, el presidentedialogó consobre la vacuna. De acuerdo a lo que publicó la agencia Sputnik, "los mandatarios debatieron las perspectivas de la implementación de los acuerdos actuales sobre el uso de la vacuna rusa Sputnik V en la República Argentina".Es que días antes, el jefe de Estado argentino confirmó que el país le comprará 25 millones de dosis a Rusia para adquirir su vacuna contra el coronavirus, y que llegará entre diciembre de 2020 y la primera quincena del 2021.