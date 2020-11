Mensaje de Gollan a los medios sobre los antivacunas: "No mostremos ese 1% de gente irresponsable y delirante"

"El 99 por ciento de la gente se quiere vacunar"

Mientras que el Gobierno nacional ya tiene garantizadas una gran cantidad de dosis de varios países y laboratorios siempre que sean seguras y eficaces a partir de los estandares internacionales, en estos días volvió a ponerse sobre la mesa, en cuyo sistema de preferencias se rechazan otros conocimientos científicos, como la forma de la tierra, entre otros.En ese contexto, y ante los avances específicos de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y de Sputnik V, el ministro de Salud bonaerense,, se refirió a los antivacunas como al "grupo ínfimo de irresponsables" que se niega a recibir las dosis., aseguró el funcionario, que pidió a los comunicadores focalizar en este aspecto y hacer hincapié en la importancia de la vacuna contra la Covid-19 para evitar la segunda ola de contagios.En concreto, el mensaje de Gollan fue contundente y no deja lugar a dudas:"Algún periodismo agarra uno que dice, que siempre hay alguien que está en contra en el mundo. Los antivacunas existen. Y se agarran de eso, y empiezan a decir ´los especialistas`. No son los especialistas, son ínfimos los que sostienen eso", aseguró.Durante la conferencia de prensa de difusión de la situción epidemiológica en la Provincia, Gollán corrió el eje de la discusión por el origen y la efectividad de la vacuna y lo colocó del lado de cómo se va a desarrollar el operativo de vacunación que prepara el Gobierno bonaerense., indicó el Ministro de Salud bonaerense.El funcionario explicó, ante las dudas conocidas en las últimas horas, que "cuando se aprueba de forma pandémica una vacuna es absolutamente segura, y es eficaz" y diferenció esa situación de aquellas en que no existe una pandemia: "Lo que después demostramos en el tiempo, en épocas normales no pandémicas, es cuánto tiempo van a durar los anticuerpos que generen esas vacunas".", sostuvo Gollan.En cuanto a la baja de casos de coronavirus en la Provincia, el ministro precisó: "Tenemos diez semanas de caídas de la cantidad de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Ésta sigue siendo una noticia alentadora, pero que se inscribe en lo que decimos permanentemente, no hay que relajarse".Al actualizar la situación epidemiológica de la provincia que ya se encuentra en situación de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), Gollan anunció una apertura para el dictado de clases universitarias para carreras de Ciencias de la Salud y además se podrá comenzar a jugar al fútbol 5 a partir del martes que viene.Destacó que en estas semanas se iba a profundizar algunas medidas como sostener y profundizar la búsqueda activa, fortalecer las pautas de cuidado, fortalecer el distanciamiento inteligente, fortalecer la vigilancia activa sobre contactos estrechos y fortalecer el aislamiento y cuarentena. "Son cinco medidas que fueron explicadas para lograr un descenso mucho más marcado de la curva”, explicó el funcionario.