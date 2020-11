ARA San Juan: tras desatender y espiar, Macri y Aguad también fueron denunciados por encubrir el hundimiento

ahora la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan denunció a Mauricio Macri y a su ex ministro Oscar Aguad por el presunto encubrimiento del hundimiento del submarino, luego de que un miembro de la Armada revelara ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Cambiemos sabía dónde estaba la embarcación

Después de que se salieran a luz más indicios que muestran la desatención que hubo y que además se realizaron maniobras de espionaje ilegal alrededor del hecho,Con el patrocinio de los abogados, la querella presentó esta mañana la denuncia penal ante los tribunales federales deporcontra el ex presidente y el ex ministro de Defensa, entre otros, según informó Télam.La denuncia fue realizada a pocos días de cumplirse el tercer aniversario del naufragio del buque en el Atlántico Sur, que se recordará el domingo 15.El primer paso de la querella fue solicitar que se certifiquen los dichos del contraalmiranteen la audiencia de la semana pasada desarrollada ante el tribunal de apelaciones de Comodoro Rivadavia encabezado por el camarista Javier Leal de Ibarra.La denuncia fue presentada en los tribunales porteños del barrio de Retiro porque los acusadores consideran que fue en esta jurisdicción que el entonces Gobierno nacional privó a las familias de obtener información verdadera sobre el hundimiento del submarino, cuyo último contacto había sido el 15 de noviembre de 2017, hecho en el cual murieron 44 tripulantes.Ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia,La audiencia llevada a cabo en Comodoro Rivadavia tuvo por objetivo tratar las apelaciones de las partes acusadas y acusadoras contra el fallo de la jueza federal de Caleta Olivia,, que procesó por "estrago culposo agravado por el resultado de muerte" a seis altos mandos de la armada, pero desvinculó al a Macri y Aguad de los hechos.En esa audiencia, López Mazzeo afirmó que si se revisa toda la documentación se podrá observar que cuando firmó "el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)" ya tenían "detectada la posición del submarino" y por eso habían "coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo", según se recordó en la denuncia."Más allá de la prerrogativa que tiene un procesado para poder incluso mentir al ejercer su defensa, la afirmación viene a dar veracidad a un rumor sobre el tema", sostuvo la abogada Carreras en el texto de la denuncia penal a la que accedió la misma agencia de noticias estatal.En la misma denuncia, se agregaron elementos de prueba como una mención extraída de un sitio oficial de Chile en el que se reprodujeron las declaraciones del Capitán de Navío César Miranda, comandante del buque Cabo de Hornos, quien en diciembre de 2017 señaló: "En el marco de las incesantes labores y de los múltiples contactos establecidos, realizamos un hallazgo de un objeto a 940 metros de profundidad a través de los ecos del buque."Para los denunciantes, el caso debe tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires porEntre tanto, en los próximos días la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia podría resolver sobre las apelaciones de los familiares de los tripulantes del submarino que la semana pasada reclamaron que se investigue la responsabilidad penal de Macri, Aguad y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, en el hundimiento del Ara San Juan.El planteo de los querellantes fue acompañado por el fiscal de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia Noberto Bellver insistió ayer en que "el expresidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene una responsabilidad en lo que pasó".tanto en el hundimiento como en los posteriores fallecimientos de los 44 tripulantes, afirmó Bellver en declaraciones radiales.El Gobierno de Macri anunció el hallazgo de los restos del ARA San Juan el 17 de noviembre de 2018, un año después de su desaparición.