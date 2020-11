TN invitó al bailarín militante PRO para criticar al Gobierno y la vacuna rusa, pero consiguió memes y burlas virales

TN, la señal de noticias de Clarín, invitó curiosamente al bailarín militante del PRO Maximiliano Guerra a criticar principalmente al Frente de Todos por lo que sea pero particularmente lo puso a expresar sus dudas acerca de la vacuna rusa

Fabricio Ballarini, biólogo pic.twitter.com/xhqA3aPmg2 — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) November 11, 2020 Llevaron a Maximiliano Guerra por no estaba disponible el Dipy, digamos todo https://t.co/1jzcbNcaeu — Luis Trejo (@Lat648) November 11, 2020 ¿Quién es? Parece una mezcla de Tato Bores y Maximiliano Guerra. ¿Qué dicen Uds? pic.twitter.com/okcdlv8qgl — Errante de Perón (@ErrantePeron) November 11, 2020

En el auge de personajes que con mayor o menor pericia y cautela opinan acerca de lo que no saben o no son especialistas,, cuestionó Guerra al aire en televisión, que hace unos meses se ofreció para ocupar algún cargo político en el futuro, de la mano de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.El famoso artista, que es un frecuente participante de la marchas opositoras contra el Gobierno nacional, puso como argumento que hace faltala vacuna rusa, como si siguiera procesos diferentes al resto de los productos contra el coronavirus.Al referirse a la vacuna rusa contra el coronavirus y el acuerdo del gobierno nacional con Moscú para adquirir 25 millones de dosis, Guerra insistió con que el Presidente y sus funcionarios no puedenSus opiniones no pasaron desapercibidas en Twitter, donde recibió algunas críticas.; "No sé porqué en este país se invita a un excelente bailarín a hablar de vacunas....(no perecería muy lógico no ? )"; "¿Qué carajos puede saber Maximiliano Guerra sobre el tema de las vacunas?", fueron algunas de las frases contra Guerra., fueron otros de los mensajes que le dedicaron en las redes a al bailarín.El biólogo y especialistatambién ironizó sobre Guerra al tuitear que "el Adagio es un paso innecesario en la danza deberían dejar de hacerlo", con una simulación de su firma y ocupación debajo.