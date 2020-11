"Sin mover el culo de casa": la curiosa campaña de Merkel para bancar la cuarentena que atacan en Argentina

el Gobierno alemán con Angela Merkel a la cabeza lanzó una llamativa campaña para luchar contra la Covid-19 en la que, ambientada en un futuro con la pandemia superada, un adulto mayor cuenta cómo ayudó a salvar al mundo desde casa y así se impulsa la tan criticada en la Argentina cuarentena

La campaña que ha lanzado el Gobierno alemán para luchar contra el COVID. Subtitulada al español.



h/t @RegSprecher @StefanLeifert pic.twitter.com/GL5ndiidRO — Pablo Pérez (@PabloPerezA) November 15, 2020

Alemania, como gran parte de Europa y una buena porción de sus países, atraviesa una segunda ola de coronavirus y ya acumula 802.946 contagios y 12.573 muertes. En ese contexto,, comienza el corto con el cual el gobierno de Alemania le pide a los ciudadanos, con humor, que se queden en sus casas. Ambientada en un futuro donde se superó la pandemia de coronavirus, un adulto mayor cuenta cómo ayudó a salvar al mundo.Anton Lehmann, cuenta, con épica:Al tiempo que las imágenes del audiovisual del Gobierno muestran un flashback al 2020, Lehmann continúa con una música de tono trágico de fondo:El relato, que parecía sacado de una película de guerra, vira enseguida hacia el humor, sin perder el tono:, cuenta el protagonista, mientras siguen las imágenes del 2020 en las que se lo ve de joven, aburrido en el sillón, frente a la TV., recuerda, manteniendo la jerga militar. "A veces me acuerdo de aquellos días y se me hace imposible no sonreír. Era nuestro destino. Así es como nos convertimos en héroes en aquel invierno del coronavirus del 2020", concluye.Tras una primera batería de restricciones impuestas a principios de noviembre,se reunirá este lunes con los líderes de los 16 estados federados en busca de consenso para restringir los contactos sociales, imponer el uso de tapabocas en las escuelas y reducir el funcionamiento de las escuelas para frenar el aumento de los contagios.