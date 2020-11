"Mirá lo que dice este imbécil": la respuesta de Aníbal Fernández a Macri por usar a Cristina para defender a Carríó

Aníbal Fernández se burló del ex presidente en Twitter y lo tildó de "imbécil" y "mamerto"

Mira lo que dice este imbecil.

Da asco el mamerto https://t.co/QtmNpu2eju — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) November 20, 2020

Después de la polémica defensa deparaen la que culpó apor el pedido de llamado a indagatoria para "Lilita" en la causa de espionaje ilegal mientras el líder PRO y su par de la Coalición Cívica están públicamente peleados,, comienza el tuit del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en el que cita la publicación del ex presidente para bancar a Carrió.Luego, respecto de lo que la comunidad política de Twitter interpretó como un claro gesto de debilidad política de Macri al tratar de acercarse a Carrió después de que ésta dijera que el ex mandatario "ya fue", Aníbal remató:".Ocurre luego de que los abogados de ex funcionarios detenidos que fueron espiados por la AFI y fuerzas de seguridad durante la gestión Cambiemos,, pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a la ex diputada por su supuestaEl ex presidente tuiteó un tardío mensaje en apoyo a su aliada de Juntos por el Cambio, pese a que ambos están distanciados desde hace semanas, según reconoció la propia Carrió en una entrevista en la que ventiló que Macri la acusó de sólo "servir para denunciar" .