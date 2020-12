A días del fallecimiento de Diego, Macri salió a decir que suponía "este desenlace" y cuestionó sus "posiciones políticas"

también aprovechó para remarcar las diferencias que tuvieron, en la misma línea con sus dichos el 13 de octubre pasado cuando se ufanó de supuestamente haber "sacado" a Diego de Boca Juniors

En esa línea, Macri incluso se metió en cómo pensaba el astro, al remarcar que la personalidad de Diego fue transmutando en "posiciones políticas en las que por supuesto no coincidimos", en evidente referencia al histórico apoyo de Maradona al peronismo y en el último año al gobierno del Frente de Todos

Después de su escueto tuit en el día del fallecimiento deSi bien expresó algunos elogios, dijo haber quedado, el ex presidente"Impresionante, estamos todos impactados con la noticia, porque, pero cuando llegó el momento fue un golpe muy grande para todos", expresó el líder PRO, que no sólo tuvo cruces con Maradona cuando coincidieron en el Xeneize sino también cuando el ex presidente ocupaba la Casa Rosada, la economía del país no iba bien y la pobreza aumentaba sin parar.Hoy Macri amplió lo que dijo haber sentido por la muerte del Diez a través de Twitter y se refirió a su extensa vínculo: "Tuve la suerte de tener una relación prolongada con él, por más que tuvo buenos y malos momentos. Pero lo primero viene del sentimiento del hincha de fútbol y del sentimiento de argentino que está eternamente agradecido con las algerías que nos dio"., agregó el fundador del PRO.Según Macri, a pesar de "los muchos conflictos" que tuvieron cuando él presidía Boca, "nunca" se enojó con él. En ese punto, incluso chicaneó al oficialismo sin mencionarlo y a pesar de que el propio Maradona siempre dijo ser peronista. "Vemos a diario en la política marearse por juntar algunos votos alguna vez. Imaginémonos estar en el lugar de él que hizo cosas que lo acercaban al mundo de la fantasía. También por lo que transmitía, porque no es solo lo que jugaba. Él transmitía algo muy rebelde, muy convocante, fuera de la cancha", afirmó.El fundador del PRO se pronunció así al participar de forma virtual del XIII Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad, junto a figuras internacionales como los presidentes Sebastián Piñera (Chile) e Iván Duque (Colombia) y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.Finalmente, aseguró que el ex futbolista y DT de la Selección nacional "era muy solidario con los compañeros" y que "cuando él defendía el trabajo de los jugadores de fútbol era un hombre que creía en el esfuerzo personal, en la superación".Macri había sido quien inició el último cruce con Diego, cuando en diálogo con Todo Noticias ensayó una fallida agresión al compararlo con Cristina Fernández de Kirchner y ufanarse de haber echado de Boca.“Tuve que hace algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. ¿Si la comparo con Maradona? En la irracionalidad, no en el talento”, sostuvo.Diego, con su histórico ingenio, destrozó a Macri en su réplica. “Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...”, disparó.