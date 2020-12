Desde el ENACOM negaron que estén fijados aumentos del 20% en internet y telefonía móvil desde el 1 de enero

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), afirmó que aún no se autorizaron subas en las tarifas de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil o fija a partir del 1° de enero, como comunicaron algunas empresas a sus clientes.aseguró López en declaraciones radiales. Además manifestó que el aviso que realizaron no fue consensuado con el Gobierno. “ Las empresas se tiran el lance para los aumentos, pero absolutamente nada está autorizado".En ese sentido, el funcionario recordó que a partir del Decreto 690, que firmó el Presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso, establece que los servicios de telecomunicaciones son públicos y esenciales, congelando sus tarifas en el marco de la pandemia.El objetivo del Enacom, que ya convocó a las principales empresas de telecomunicaciones esta semana, es que el aumento sea gradual e inferior. Sin embargo, aún no están confirmados los porcentajes de los incrementos.El directivo del Enacom también adelantó que esta semana el ente dará a conocer unos planes que se dispondrán para la prestación de este tipo de servicios, apuntando a los sectores más vulnerables. Se basa en un decreto que impulsa “la prestación básica y obligatoria,Para esos sectores, Gustavo López confirmó que “va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados , ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar y enseñar, acceder a la cultura, al trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad”.Por último, ratificó que más adelante se van a comunicar los planes sociales de los servicios que regirán a partir del 1° de enero. Los planes de este servicio básico universal se presume que estarán dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.