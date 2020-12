Aborto: se votará a las 2 de la mañana y ya estarían las voluntades necesarias para la media sanción

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó finalmente que la votación por el proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se dará alrededor de las 2 de la mañana, es decir antes de las seis o siete de la mañana de este viernes 11, como se preveía, gracias a un debate que viene siendo ágil

Según los últimos conteos que llegaron a, todo indicaría que, por lo que la iniciativa tendrá la media sanción y girará al Senado, la cancha más complicada.Por su parte,. No obstante, todavía hay unos 19 diputados que no se pronunciaron públicamente sobre su voto o que bien podría abstenerse.Ayer, Massa había intentado calmar las aguas al sostener que no quería “descalificaciones” con el mote de “anti derechos” o de “asesinos”, en relación a los diputadas que votarán en contra y a favor de la legalización del aborto. Sin embargo, hasta el momento hubo cruces con agresiones, y volvió a aparecer la injustificada idea de "genocidio" que sugiere que habría "asesinos", por supuesto del lado de los "celestes".