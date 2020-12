Censo 2021: cuándo y cómo será el trabajo para medir a la población argentina en la pospandemia

El titular Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, confirmó que en 2021 se realizará en Argentina de manera mixta presencial y digital el censo para medir a la población de todo el país, luego de que este año quedará pospuesto por la pandemia del coronavirus

los censistas pasarán como en cada censo por todas las casas, pero al llegar preguntarán si los habitantes de ese hogar ya realizaron el censo de manera online. En este último caso, los ciudadanos a ser censados brindarán el código correspondiente y el censista podrá continuar directamente con el hogar siguiente

Según le contó el economista a Bae,La idea para que se seleccione esa fecha, según explicó Lavagna, esde medio término.En cuanto a la modalidad, el titular del INDEC precisó que será "una combinación": por un lado, se realizará el tradicional censo de forma presencial, en el que los censistas recorren los hogares de todo el país, pero en paralelo se hará "el censo online o e-censo".El funcionamiento será así:"En vez de tener una entrevista de 25 minutos va a ser de dos", destacó Lavagna como beneficio de esta modalidad, que además cabe recordar que ocurrirá, si todo va bien, en la pospandemia.También explicó que no se puede prescindir de la modalidad presencial porque como se hará todo "al mismo tiempo, no habrá tiempos de procesamiento que identifiquen quién contesto el e-censo y quién no"., agregó Lavagna, quien también indicó que el procedimiento del censo "se hace mucho más ágil y el procesamiento de la información va a ser mucho más rápido".Si esta modalidad mixta para el censo de población resulta exitosa,El censo de población se hace cada diez años y, tras haber sido realizado por última vez en 2010, debía repetirse en octubre de este año. En agosto, desde el organismo anunciaron que, producto de la pandemia, se pospondría para 2021.