Aborto en el Senado: cuándo y cómo será el debate, cómo están los votos y qué rol podría tener Cristina

la intención del Frente de Todos en el Senado es que el debate y votación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sea antes de fin de año, para ser más exactos el 29 y/o a más tardar el 30 de diciembre

la legalización del aborto tendría 36 votos a favor y 35 en contra, con un senador que no definió su posición. Oficialmente hay dos más en esta situación, pero los trascendidos indican que levantarían la mano con el "verde"

si se cumple y el senador indeciso se inclina por votar en contra, hay cambios en los "verdes" u otros factores, y hay empate, la definición quedará en manos de Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidenta del Senado, que hace dos años oficializó su postura favorable al aborto

Con la media sanción de Diputados en el bolsillo,Sin embargo, el primer objetivo para lograr ese propósito final es despejar la ruta parlamentaria de feriados y cuestiones administrativas que interfieren en el cronograma.El iniciativa con media sanción ya fue girada a la Cámara alta, aunque verdadera y formalmente las definiciones allí comenzarán a darse el lunes próximo. Rápidamente fue girada a las comisiones de Banca de la Mujer (la única que no está integrada por hombres); Justicia y Asuntos Penales y Salud.La presidenta de la Banca de la Mujer,, había señalado esta mañana que el giro podría reducirse solo a dos comisiones para no extender los tiempos; Justicia y Salud, y señaló que se piensa en el martes 29 de diciembre como el día para la votación en el Senado.Sin embargo, la Presidencia del Senado, que conduce, resolvió los giros este mediodía y fueron oficializados en las primeras horas de la tarde.El debate será conducido por la peronista pampeana Durango y sus colaboradores en la moderación de las discusiones serán el oficialista neuquino, como presidente de Justicia y Asuntos Penales; y el radical jujeño, como titular de Salud, señalaron fuentes parlamentarias.En aquel año, cuando el proyecto finalmente fue rechazado por el pleno del Senado, las comisiones a las que fue girado fueron las de Salud, como cabecera y también conducida por Fiad; la de Justicia y Asuntos Penales y la de Asuntos Constitucionales. La ex vicepresidenta, del bando "celeste" y por entonces titular del cuerpo, había incluido la de Presupuesto, pero su moción fue rechazada.Lo que también se establecerá el lunes en el cronograma es si durante los plenarios habrá ronda de expositores, tal como ocurrió en la Cámara baja durante las últimas semanas y como el Senado lo hizo en 2018.Teniendo en cuenta la premura,Cuando acabe la discusión en los plenarios de comisiones, lo que sigue es la votación del dictamen que abre las puertas al tratamiento en el recinto. A diferencia de lo que ocurre en Diputados, donde el dictamen se votó el miércoles 9 de diciembre y al día siguiente comenzó el debate en el recinto, en el Senado se requieren plazos más extensos.El reglamento de la Cámara alta indica que deben pasar al menos siete días hábiles entre la emisión del dictamen y el tratamiento sobre tablas. Con lo cual, (r)si el dictamen sale entre el miércoles 17 y el viernes 19, el proyecto podrá ser discutido recién a partir del 23, fecha que abre una sucesión de días afectados por el feriado de Navidad(r).Por este motivo, la fecha clave es el 29, que podría ampliarse hasta el 30 si la discusión se extiende como en Diputados, donde duró casi 20 horas (aunque con el doble de legisladores que el Senado). O bien el 30, como último plazo sin descartar la extensión hasta las primeras horas del 31.En el oficialismo son optimistas de que el escenario será distinto al de 2018, cuando el Senado rechazó la iniciativa por 38 votos contra 31. La sobre y mal utilizada palabra "poroteo" indica que los números estarán ajustados, pero la perspectiva -en principio- es menos mala en la previa que aquella de hace dos años ante la Cámara alta.Según recuentos extraoficiales que recogidos por Ámbito Financiero y La Nación,Así las cosas, si ese indeciso gira para el color celeste y rechace el aborto, es difícil, aunque no imposible, que se produzca un empate. ¿Por qué? Debido a que entre quienes aparecen contabilizados en contra del proyecto IVE figura el peronista tucumano, pero el ex gobernador está de licencia hasta el 1 de enero.No obstante, puede ocurrir varias cosas. Por un lado, el oficialismo aún tiene confianza en torcer más voluntades de quienes están en contra del aborto y, así, aumentar la presunta ventaja. Por otro lado, si se lo propusiera, Alperovich podría modificar su licencia sin tener que recurrir a mayores trámites y así participar en la sesión si así lo desea. Parece difícil, principalmente por motivos políticos.Aunque es una proyección difícil,