Ex agente de la AFI macrista reconoció que le ordenaron espiar a ex funcionarios presos como Boudou y De Vido

Las causas por elarrojan novedades diariamente. Y reconocimientos que cada vez complican más y más arriba en la cúpula del poder:Ésa fue la respuesta de, ex agente del organismo de inteligencia, para intentar justificar que ella y otros ex espías tuvieran en su poder información de esos detenidos, es decir las famosas "fichas" de ex funcionarios del kirchnerismo.La ex agente sostuvo que esas fichas de los ex funcionarios que están o estuvieron detenidos en el Penal de Ezezia se las había entregado su jefe, el procesado ex director de Operaciones Especiales, según pudo reconstruir Télam de fuentes seguras vinculadas al caso.Que esté complicado más complicado Ruiz implica, por los diversos testimonios que lo colocan como vértice y escalón intermedio de sus órdenes para que llegaran a los espías, que esté más complicada la ex "señora 8", es decir la ex subdirectora de la AFI, sostuvo Tenorio en su declaración indagatoria, según información de la agencia Télam.Y explicó ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge:Ante la imprecisión de la respuesta,"Recuerdo que duró muy poco, después hubo órdenes de dejarlo sin efecto", continuó la exagente de la AFI, quien agregó que ninguna de las órdenes "era cuestionable" y que así como "se hacía se deshacía".Así las cosas, no sólo reconoció la ex espía Tenorio que le ordenaron espiar a Boudou, De Vido y Carlos Kirchner (primo de Néstor), sino que la excusa fue lo que llamó "orden judicial" pero en realidad es el convenio que usaron como argumento otros imputados que declararon antes que ella.El problema es queque la central de inteligencia había firmado con el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Nada de "vínculos" entre este tipo de delitos y los ex funcionarios kirchneristas presos., declaró Arribas ante el juez Augé y la fiscal Incardona. El ex jefe de la AFI sostuvo que las principales hipótesis de conflicto estaban centradas en la banda de narcotraficantes de Rosario conocida como “Los Monos” sobre la cual operó el falso abogado Marcelo D’Alessio y la posibilidad de desembarco en la Argentina del Primer Comando Capital (PCC), una organización brasileña que maneja el narcotráfico en favelas., también imputada, reconstruyó una visita de exespías al penal de Ezezia y dijo que creía recordar que durante toda la recorrida por la cárcel los acompañó Cristian Suriano, ex director del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, también imputado en el caso.Las indagatorias se produjeron en el marco del "Legajo 9" en el que, dentro de la causa por espionaje ilegal, se investigan supuestas maniobras de inteligencia prohibidas en contra de personas privadas de la libertad, en su mayoría vinculadas a la política, en los penales de Ezezia y de Melchor Romero.Cuando los fiscales Eyherabide y Cecilia Incardona requirieron las indagatorias de los imputados en este tramo de la causa sostuvieron que "la información con fines de inteligencia ilegal por razones políticas, fue proporcionada a la Agencia Federal de Inteligencia, y estuvo en poder de Alan Ruiz, Leandro Araque, Facundo Melo, Denise Aya Tenorio, Mercedes Funes Silva"."El almacenamiento de la información no sólo careció de todo sustento legal y consumaba el ilícito, sino que desde AFI se instrumentaron objetivos considerablemente más ambiciosos en cuanto a la penetración en la vida de las víctimas, según se desarrollará a continuación", remarcaron.