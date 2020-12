Aborto legal: hay dictamen en el Senado para el proyecto IVE y se debatirá el 29 de diciembre

el plenario de comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud emitió el dictamen de mayoría y el proyecto de ley que prevé la legalización de la iInterrupción Voluntaria del Embarazo fue pasado a la firma, por lo que está listo para llegar al recinto del Senado el 29 de diciembre

son cuatro los senadores que permanecen "indecisos" o que, al menos oficialmente, no han manifestado su postura ni cómo votarán. Son: Carmen Lucila Crexell, Silvina Marcela García Larraburu, Stella Maris Olalla y Edgardo Darío Kueider

Luego de cuatro jornadas de debate, con cruces y argumentaciones en algunos casos disparatadas, la presencia de tres funcionarios y 56 expositores,Las cuatro jornadas de tratamiento no ahorraron en cruces, hubo también intentos de dilación y desinformación por parte de los sectores "celestes". Entre esas argumentaciones, expositores llegaron a decir que las adolescentes no tienen cerebro, que todas las mujeres que abortaron después quisieron suicidarse o que se trató de un trámite exprés, desconociendo todo el trabajo hecho durante 2018.. Ahora, en la Cámara alta se espera una votación mucho más pareja. En 2018, la primera vez que se debatió la legalización y despenalización del aborto, la ley resultó rechazada por 38 votos contra 31.La presidenta de la Banca de la Mujer,, que conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud,Finalizada la audiencia de hoy, el texto fue enviado a los senadores de las tres comisiones para que rubriquen el texto en forma digital.o.Fuentes legislativas señalaron a Télam que, debido a que el formato virtual del plenario alarga los tiempos y son al menos 62 senadores los que deben verlo.En la previa de la emisión del dictamen, y cuando aún hay senadores que no hicieron público su voto de cara a la sesión del 29, el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino -que figuraba entre quienes podían revertir su posición respecto a 2018- ratificó que votará en contra, luego de haber sido víctima de un escrache virtual durante las horas previas a su determinación Fuentes parlamentarias dijeron que, a diferencia de hace dos años, cuando la norma fracasó en la votación en la Cámara alta, este año la relación entre quienes están a favor y quienes están en contra sería más pareja.Aunque admitió que aún hay indefinidos, la senadora del oficialismodijo esta mañana estar convencida de que "esta vez" el proyecto "será ley" para evitar las muertes de mujeres por abortos clandestinos en Argentina.Así las cosas,de este senador entrerriano del Frente de Todos.Por su parte,, también entrerriana, quien asumió como senadora de la Nación por la lista de Juntos por el Cambio. Al igual que Kueider, la legisladora radical no estuvo presente en la votación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2018, por lo que no es posible sacar conclusiones según lo que haya votado en ese entonces.También ejerció la docencia durante varios años y, a pesar de su silencio con respecto a la legalización del aborto en Argentina,. Actualmente, es la vicepresidenta de la comisión De Educación y Cultura e integra la Banca de la Mujer.del aborto. "Hoy tenemos un proyecto totalmente distinto y una situación muy distinta a la que se planteó en su momento de manos del macrismo, estamos analizando la letra chica del proyecto y definiremos en las próximas semanas", afirmó, sin confirmar si su postura seguirá siendo la misma que hace dos años atrás., que en el debate de 2018 terminó absteniéndose. En aquella oportunidad, había presentado un proyecto propio que proponía despenalizar el aborto, tratando de encontrar un punto de encuentro entre abortistas y antiabortistas. Ahora