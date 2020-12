Coronavirus: Rusia confirmó que vacunará a mayores de 60 años a partir de la semana próxima

el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, anunció que los ensayos clínicos para ese grupo etario están concluyendo y que la semana que viene comenzarán a vacunar a los adultos mayores con el producto que compró el Gobierno argentino y cuyas primeras dosis llegarán al país en pocos días

Superada la polémica desatada los últimos días -con especial énfasis en la Argentina de la mano de medios opositores- cuando Vladimir Putin dijo que no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque "por ahora" no era recomendada para personas mayores de 60 años pero que lo iba a hacer "ni bien se pudiera",Según la agencia de noticias TASS, el titular de la cartera sanitaria fue consultado sobre si, efectivamente, los adultos mayores podrían recibir sus dosis antes del comienzo del 2021 y respondió:Murashko advirtió que las pruebas de las dosis para esa franja etaria se encuentra en el tramo final y que la aprobación oficial se daría en las próximas horas. Asimismo, el ministro de Salud instó a las autoridades sanitarias de fuera de Moscú a tener preparados sus programas de atención para poder aplicar las vacunas a la mayor cantidad de adultos mayores y lo antes posible., indicó Murashko, según indicaron medios locales.El desarrollo de la Sputnik V es llevado a cabo por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, su sigla en inglés) encargado de financiar y administrar el proyecto.Tal como está confirmado,, en un vuelo de Aerolíneas Argentina que saldrá de Ezeiza el martes 22., que el gobierno activará si para marzo todavía no fueron suficientes los avances de producción de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que se producirá parcialmente en Buenos Aires. Con esas dosis se apunta a inmunizar a toda la población de riesgo y los trabajadores de primera línea antes del comienzo del otoño. Con el aporte del producto británico y lo que el país obtendrá a través de Covax, se debería alcanzar el número de dosis para inmunizar casi 37 millones de personas, lo que implica el total de la población adulta.