Con un fuerte hincapié en la prevención del coronavirus, el gobernador Kicillof lanzó el nuevo Operativo Sol

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, lanzaron de manera oficial el “Operativo de Sol a Sol” 2021. La iniciativa incluye a 11.800 policías en 41 distritos, desde el municipio de General Pueyrredón, donde los recibió el jefe comunal Guillermo Montenegro.

“Ahora se llama Operativo de Sol a Sol, porque no es solo una tarea de día, vamos a tener el problema de la nocturnidad. No es que estemos en contra pero lo más contagioso es estar en grupo, cerrados con poca ventilación, sin distancia y sin tapabocas”, dijo el Gobernador.Entre las novedades que tendrá el megaoperativo esta temporada será que no sólo abarcará a los distritos turísticos bonaerenses, sino que también habrá un fuerte despliegue en el Área Metropolitana de Buenos Aires para evitar fiestas clandestinas.Según remarcó Kircillof, “el Operativo va a ser diferente” porque “el despliegue no es el mismo”. “Antes se concentraba en los destinos turísticos pero hoy, por primera vez en la historia, se va a llevar adelante en 41 municipios. Este operativo va a contar con 11.800 efectivos en la Provincia, con todo este equipamiento”, manifestó.