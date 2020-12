Confirmado: las cepas de coronavirus de Reino Unido y Sudáfrica son "variantes diferentes"

La Organización Mundial de Salud (OMS) se expresó hoy ante el nerviosismo en todo el planeta por las nuevas cepas de coronavirus: aseguró, por un lado, que la mutación confirmada en el Reino Unido, que se propaga más rápidamente, “no está fuera de control”; y, por otro, advirtió que esa variante del país europeo es diferentes y no está relacionada con otra aparecida en Sudáfrica

, declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa.Estas declaraciones contrastan con las realizadas por el ministro de Salud británico, Matt Hancock, quien el domingo alertó que “la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control”.“Ciencia y gobiernos están siendo muy cautos ante estas nuevas mutaciones, pero a estas alturas no hay evidencias de que cambien la gravedad de la enfermedad o la eficacia de diagnósticos y vacunas”, agregó Ryan.El director general del organismo,, señaló, por su parte, que por ahora no hay pruebas que demuestren que la nueva cepa sea “más mortal” o provoque una enfermedad “más grave”. “Estamos trabajando con científicos e investigadores para ver cómo se comporta el virus”, dijo Tedros, quien además insistió en la necesidad de frenar la transmisión del virus “lo más rápido posible”, alertando de que cuanto más se le permita diseminarse, “más probabilidades hay de que mute”.Por otra parte,, dijo Van Kerkhove.Agregó que la OMS no tiene constancia de que la nueva cepa del coronavirus agrave la enfermedad. Van Kerkhove también afirmó que tanto el Reino Unido como Sudáfrica están cooperando con la OMS en lo que se refiere a las mutaciones del Coronavirus."La información nos llega en tiempo real y la estudiamos. Hasta ahora solo estamos recopilando la información. Pero la buena noticia es que, según los datos disponibles, este tipo del virus no afecta la eficacia de la vacuna", dijo.La mutación denominada "N5017", que afecta fuerte al, le permite engancharse a las células humanas para penetrarlas. El consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, indicó durante el fin de semana que esta nueva variante del SARS-CoV-2, además de propagarse rápidamente, se estaba convirtiendo en la forma "dominante", lo que conllevó "una subida muy fuerte" de los ingresos hospitalarios en diciembre."El grupo consultivo sobre amenazas nuevas y emergentes de virus respiratorios (NERVTAG) considera que esta nueva cepa puede propagarse más rápidamente", declaró el médico-jefe de Inglaterra, Chris Whitty, en un comunicado.Esta idea se basa en la constatación de "un aumento muy fuerte de casos de contagio y de hospitalizaciones en Londres y en el sureste, respecto al resto de Inglaterra, en los últimos días", señala el profesor de Medicina Paul Hunter, de la Universidad de East-Anglia, citado en la página web de Science Media Centre.Por otro lado,, informó el viernes que "una variante del virus SARS-COV-2, actualmente denominada Variante 501.V2, fue identificada" por los científicos genómicos en Sudáfrica.“Las pruebas que se recopilaron sugieren claramente que la segunda ola actual que estamos experimentando está siendo impulsada por esta nueva variante”, añadió.Los médicos percibieron una evolución del paisaje epidemiológico, con un mayor número de pacientes jóvenes, sin comorbilidades, que desarrollan formas graves de la enfermedad en comparación con la cepa más común. La variante de Sudáfrica es diferente a la recientemente indentificada en el Reino Unido, aunque "tienen similitudes de linaje".El CEO del fondo soberano ruso que la fabrica la vacuna, que llegará a la Argentina horas antes de Navidad, afirmó que el productoy otros países de Europa pero que apareció por primera vez meses atrás."Según nuestra información, Sputnik V será tan eficaz contra la nueva cepa de coronavirus que se encuentra en Europa como contra las cepas existentes", afirmó Kirill Dmitriev, CEO del Russian Direct Investment Fund (RDIF).Por otro lado,Las autoridades de salud comenzarían a preocuparse “si vemos varias mutaciones, particularmente en la proteína espiga”, dijo Cavaleri. Hasta ahora está confirmada otra mutación, la sudrafricana, en simultáneo.“Incluso si aún no tenemos una confirmación completa, es muy probable que la vacuna mantenga la protección contra esta nueva variante”, señaló Cavaleri. El Reino Unido comenzó su campaña de vacunación el 8 de diciembre y, hasta el sábado, había vacunado a unas 350.000 personas, dijo el primer ministro, Boris Johnson, en una conferencia de prensa ese día.. "Por todo lo que sabemos hasta el momento, y tras las discusiones que han tenido lugar entre expertos de las autoridades europeas", la nueva cepa del coronavirus "no tiene ningún impacto en las vacunas" que son "igual de eficaces", afirmó el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, en diálogo con la cadena televisiva pública ZDF.El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, enfatizó asimismo que la vacuna contra el Covid-19 “es efectiva también con la nueva cepa detectada en el Reino Unido”.