Coronavirus: ¿Podría llegar la vacuna cubana Soberana 02 a la Argentina?

parece haber una ventana abierta para la llegada de una de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por Cuba, específicamente la del Instituto Finlay -entidad estatal en La Habana-, que ya comprobó que es segura y acaba de entrar en fase II de prueba, con la participación de mil voluntarios

alrededor de 500 personas -científicos y científicas argentinos, docentes universitarios y público en general- suscribieron una solicitada para que el Gobierno nacional inicie tratativas con su par cubano para -hacia marzo del 2021- realizar la fase III de prueba de la Soberana 02 en Argentina

Aunque aún no hay nada acordado ni se conocen oficialmente negociaciones,Según informó el portal canalabierto.com, si el fármaco logra demostrar en esa prueba su éxito, en marzo pasaría a la fase III de testeo en humanos a gran escala, es decir a la etapa previa a su producción masiva y comercialización.La pregunta que surge es. Es que, desde que comenzó la pandemia,, explicó al mismo medio la bióloga molecular Belen Almejun.De hecho, Argentina participó durante el 2020 de múltiples ensayos de fase III de vacunas contra la Covid-19, debido a la elevada circulación viral que permite acelerar los resultados de fase III para poder medir su eficacia y en el marco de que esos acuerdos incluyen prioridad para la adquisión futura de dosis del fármaco en cuestión.Por eso,“Todo parece indicar que el coronavirus va a estar mucho tiempo entre nosotros y es probable que haya que vacunarse cada tanto tiempo, así que es importante apoyar un avance científico adaptado a las necesidades y condiciones de la región”, afirmó la investigadora del CONICET e integrante del colectivo Ciencia Nuestra.Acerca de la vacuna Soberana 02, Almejun explicó:De los cuatro tipos de vacuna que están en fase III, hay dos que utilizan tecnologías conocidas y similares a las que hoy forman parte de nuestro calendario de vacunación: “Una es la partícula completa muerta, incapaz de generar enfermedad, y otra que implican `pedacitos de proteinas´ del coronavirus”.Diferente es el caso de los desarrollos de Pfizer, Moderna o la Sputnik V: “Son más novedosas y poco se sabe si -por ejemplo- se las pueden inyectar personas con un sistema inmune suprimido o no del todo competente”.Si bien la isla trabaja en tres desarrollos más contra la pandemia del coronavirus, el caso es que “Soberana 02” es la más avanzada en los ensayos. En noviembre último fue incluida por la Organización Mundial de la Salud en su lista informativa de medicamentos de ese perfil sobre los cuales se trabaja en el planeta.En Cuba la inversión en salud es del 10,6% de su PBI (USD 2.486 per cápita). Entre otras cosas, el sostenimiento de esos niveles presupuestarios volvieron a la isla un gran productor, desarrollador y exportador de vacunas (8 de 11 de sus vacunas del calendario son producidas enteramente en la isla).Sin ir más lejos, la vacuna pentavalente (protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B) de nuestro calendario de vacunación es producida en La Habana.Argentina compra actualmente en el exterior el 98% de las vacunas que se utilizan en el país, según contó la bióloga integrante del colectivo Ciencia Nuestra. “La última dictadura fue un punto de quiebre en esta política de destrucción del aparato productivo en esta y otras áreas, pero siguió en democracia con un desfinanciamiento de desarrollos e instituciones que se pronunció durante el macrismo”.Luego llegó el macrismo. A mediados de 2020, ya con el Frente de Todos en la gestión nacional, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) – Malbrán retomó la producción de vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), que había sido discontinuada en 2018.