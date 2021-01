El barbijo "mata todo" del Conicet: cómo es, dónde comprarlo y cuánto sale el cubrebocas que inactiva el Covid-19

un equipo de investigación del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), todos con el apoyo de una Pyme que tiene la licencia exclusiva, desarrollaron telas que tienen la capacidad de inhibir al agente patógeno que causa el Covid-19 y con éstas se produjeron los "super barbijos" llamados Atom-Protect, que baten récords de ventas

Para un virus que desde el comienzo de la pandemia ya era impredecible y fuerte, y que tiene en un estado inédito al mundo desde hace más de un año, no hay nada más que hacer que apostar por la ciencia. Y si se trata de, ya que produce empleo, disminuye gastos, genera inversiones y da eficacia a lo sanitario y logístico.Es que mientras comenzó en el país el proceso de vacunación contra el coronavirus y se pide volver a extremar los cuidados ante el aumento de casos,Las telas y los cubrebocas y nariz se fabrican en las plantas de Lomas del Mirador y Bella Vista que tiene la planta, propiedad de la familia Gontmaher, históricos en el rubro textil. Producen toallas, sábanas y manteles con la marca Sweet Home, además de Lola Prada, hace 40 años. Desde el mes de febrero se comenzaron a producir los primeros barbijos que hoy se comercializan en todo el país. Fabrican y venden un millón de "superbarbijos" del Conicet al mes.La principal pregunta que surge esy adquirir así mayores posibilidades de evitar contagiar y contagiarse de la enfermedad.“Los barbijos vienen en bolsas cerradas, esterilizados, se puden usar sin lavar. Se requiere un uso de por lo menos 8 horas antes de lavarlo, el lavado es sencillo sólo con agua fría y jabón, es casi un enguaje. No se puede retorcer, ni lavar en el lavarropas. No se le puede poner alcohol”, le dijo Jorge Ignacio a Bae, en la sede donde venden los productos.Otra cuestión importante para el público general, en tiempos de restricciones al transporte, la circulación y de cuidados sanitarios, esEspecíficamente, el "superbarbijo" del Conicet, nombre que lo hizo famoso,. Farmacity, principal cadena de farmacias de CABA vinculada a ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, no los vende.Según precisaron, la tela tiene esa capacidad de inhibir al Covid-19 y otros patógenos por es tratada con activos antivirales, bactericidas y fungicidas. Sus propiedades antimicrobianas fueron testeadas con éxito por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y su acción antiviral por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).En el CONICET explican que no sólo disminuye la probabilidad de infectarse con el patógeno que provoca el Covid19, a través de boca y nariz, y contagiar a otros, sino que además es más higiénico, ya que el individuo no respira sus propios gérmenes. Los poderes de este barbijo están intactos por al menos 15 lavados.