Recibió la Sputnik V un intendente PRO que antes la rechazaba porque no veía "claro el resultado de las vacunas"

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, revisó su postura y finalmente recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus Covid-19, luego de que el mes pasado manifestara públicamente que no se vacunaría porque no veía "claro el resultado" de los fármacos

Llegaron 450 dosis de la vacuna #SputnikV al Hospital Municipal, y junto a Germán Caputo fuimos los primeros en vacunarnos en nuestro nosocomio.



Es muy importante esta vacunación. En Olavarría ya se aplicaron más de 500 dosis al personal de salud. pic.twitter.com/7DM1Unbziz — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) January 11, 2021

Hay otros dos intendentes irresponsables antivacunas que también anunciaron que no pondrían el hombro para recibir la Sputnik V: Héctor Gay, de Bahía Blanca, y Víctor Aiola, de Chacabuc

Cambió de opinión."No me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo, no tengo comorbilidades, me cuido, y. Prefiero también que se la aplique una persona de riesgo antes que yo", había asegurado el jefe comunal a mediados de diciembre en una entrevista con el diario El Popular.Si bien en algunos medios recordaron que por esos días la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya en Rusia aún no contaba con la autorización de la ANMAT para ser distribuida en el país, nadie decía lo contrario y las autoridades siempre señalaban que la aplicación comenzaría una vez que ese organismo público le diera el visto bueno al fármaco.Eso sucitó una polémica a la que se subieron varios intendentes y funcionarios de Juntos por el Cambio. Desde el oficialismo cuestionaron la resistencia a la vacuna desarrollada por el laboratorio Gamaleya, y aseguraron que era segura y efectiva, como se sostiene en los documentos presentados por Rusia. Así lo hizo el propio gobernador, Axel Kicillof, uno de los primeros en recibir la dosis de la Sputnik V en diciembre.Hoy Galli reconoció su pifie -sin decirlo- y la importancia de la vacuna, y se aplicó la primera dosis al igual que el secretario de Salud, Germán Caputo., aseguró el Intendente tras el pinchazo.Además, llamó a los vecinos de Olavarría a anotarse en la campaña de vacunación. "Esperamos que toda la comunidad pueda vacunarse y que al momento hayamos aplicado esta cantidad de dosis es un indicativo de que vamos por el buen camino", concluyó Galli.Olavarría recibió 1.800 dosis de la vacuna, pero debió descartar aproximadamente 400 de la primera tanda luego de un presunto sabotaje al depósito del Hospital de Oncologia "Luciano Fortabat", donde se encontraban almacenadas. La Justicia investiga qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables.. En ese momento, el fármaco aún no había llegado al país y desde la oposición cuestionaban tanto su eficacia como su seguridad. SIguen haciéndolo, pero después les ocurre como Galli y deben dejar de hacer política.En los últimos días,. Recibió la Sputnik V, pero contó que se realizó un conteo de anticuerpos antes, a modo de experimento, para medir su eficacia.Por Juntos por el Cambio también se vacunaron -sin expresar cuestionamientos injustificados como Iguacel y Galli, entre otros-