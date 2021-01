La Cámara de Representantes le dio un revés y Trump enfrentará un nuevo juicio político con Biden ya en el poder

Donald Trump tuvo hoy esperables pero muy malas noticias: se convirtió este miércoles en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido dos veces a juicio político, luego de que la Cámara de Representantes votara a favor de la acusación de que incitó a asaltar el Capitolio una semana atrás, cuando allí se debía formalizar la elección de Joe Biden

Así las cosas, la decisión final estará ahora en manos del Senado, que dará inicio a, y que por tanto no tendrá como principal objetivo la destitución del republicano sino su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos.Tras una sesión tensa que terminó con un maratón de discursos de hasta 30 segundos para permitir que la mayor cantidad de congresistas, a favor y en contra, y con una pasión poco común, se expresaran,La aprobación superó con creces los 218 votos necesarios y, uno de ellos, Liz Cheney, hija del exvicepresidente de George Bush, Dick Cheney, y la actual número tres del partido en la Cámara Baja.El texto de cuatro páginas con la acusación de juicio político se centra en las denuncias sin fundamento de Trump de fraude en las elecciones del 3 de noviembre y su discurso del 6 de enero alentando a sus partidarios a marchar al Congreso, horas antes de que estos irrumpieran en el Capitolio, se enfrentaran con la policía, sembraran el caos y lograran suspender por unas horas la proclamación oficial de la victoria electoral de Biden.A diferencia de lo que sucedió a finales de 2019, cuando la mayoría demócrata aprobó el primer juicio político a Trump en la Cámara Baja, esta vez el debate duró menos de una jornada entera, los discursos por momentos fueron tan cortos que se limitaron a proclamas encendidas y no hubo testigos ni audiencias públicas previas.La mayoría de los republicanos se quejaron de este apuro y los demócratas argumentaron que, por un lado, una investigación no era necesaria porque todos vieron en vivo el caos y la violencia de la semana pasada, y, por otro, la continuidad de Trump en el poder representa "un peligro claro", según alertó la presidenta de la cámara,La votación se desarrolló en medio de un enorme despliegue policial que contó con más de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional, y vallas en torno al Capitolio, con el objetivo de evitar las escenas de la caótica jornada del pasado miércoles que dieron la vuelta al mundo.. Y agregó:A su turno, el líder de la minoría republicana en la misma cámara,, señaló durante su tiempo que realizar un juicio político en tan poco tiempo, considerando que el 20 de enero culminará el mandato de Trump y asumirá Biden.McCarthy dijo, sin embargo, que Trumppor el asalto violento al Capitolio., le pegó a su compañero de partido.“Por eso creo que una comisión investigadora y una resolución de censura (una proclamación formal desaprobación de parte de los legisladores) serían las acciones prudentes del Congreso. Desafortunadamente, no es lo que estamos haciendo hoy”, concluyó.Trump, por su parte, rompió este martes el silencio al que lo sometieron las redes sociales tras el asalto al Capitolio al calificar el nuevo juicio político como algo “absolutamente ridículo” y “una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política”.