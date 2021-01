Tailhade denunciará a Fernando Iglesias y "otros malandras PRO" por incrementos patrimoniales de casi 1.400%

el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade encontró escandalosos incrementos patrimoniales en el ex funcionario ultramacrista Fernando de Andreis y luego apuntó fuerte contra el legislador Fernando Iglesias, uno de los denunciadores seriales del PRO en medios con un discurso de “transparencia” y defensa del republicanismo, a quien le descubrió un aumento en sus bienes superior de casi 1.400%

La polémicaque el ex presidente anunció con bombos y platillos para promover "la educación de calidad" y que por el momento no figura avalada en ninguno de los organismos de rigor abrió una caja de pandora vinculada a las funciones espurias que podrían tener dichas fundaciones.En ese contexto,Ante la presentación de la declaración jurada del "diputroll", como denominan en redes sociales a Iglesias, Tailhade inició su argumentación:Y precisó cómo creció fuerte el abultado bolsillo de Iglesias:Además, Tailhade detalló las comprasy viajes del diputado de Juntos por el Cambio. “En junio de 2019 compró un Peugeot 4008 Feline 4x4 y un mes después compró un loft de Barracas de 100 m2, que vale 300 mil dólares. En 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados con la tuya”., disparó Tailhade, quien llamativamente todavía no obtuvo respuesta del legislador ultramacrista, que suele tener el teléfono siempre en la mano.Antes, más precisamente ayer, el que había quedado en la mira de los enriquecidos había sido Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia, por su rol en otra fundación macrista, CEPLA. "¿Quieren saber por qué De Andreis, Secretario General de la Presidencia Macri, creó la fundación CEPLA? Porque necesita encubrir su notorio enriquecimiento ilícito. En 3 años pasó de vivir de prestado a comprar un departamento en Barrio Parque que vale más de 2 palos verdes", lanzó."Entró a la Casa Rosada en 2015 declarando bienes por $ 2.704.880,51 y tres años después se fue con $ 20.998.923,92, un 675% más. A @deAndreis lo vamos a denunciar penalmente por enriquecimiento ilícito", anunció.