Negociación con el FMI: Georgieva dijo que con Argentina buscan "equilibrio entre estabilidad y apoyo a los vulnerables"

Kristalina Georgieva, aclaró hoy que si bien “es prematuro hablar de detalles de un posible programa con la Argentina”, en ese acuerdo “el objetivo general es un equilibrio entre la estabilidad financiera y el apoyo a la gente más vulnerable”

En un contexto en que el presidente argentinorecoge apoyo internacional de los principales líderes mundiales, como, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),Ese propósito, como título general y así planteado, no sólo no dista de los planteos públicos del ministro de Economía, Martín Guzmán, sino que es muy similar, por no decir igual. El funcionario viene destacando que en el Presupuesto 2021 ya se consigue un mayor equilibrio fiscal que el que hubo en el 2020 de pandemia y en el 2019 de crisis macrista, pero que ese "ajuste" no es sobre la producción, el empleo y los pobres, sino sobre el servicio de deuda y otros tipos de gastos superfluos.En una rueda de prensa con agencias internacionales, Georgieva apuntó que el organismo multilateral de créditoy que continúa “el trabajo técnico” entre ambas partes.A su vez, la titular del Fondo recordó a los periodistas que hace poco había tenido una, para resaltar la importancia de lograr una posición en común del futuro programa.“En términos generales, lo que buscamos es tener una visión común sobre un buen equilibrio entre la estabilidad, brindar apoyo a las personas más vulnerables de manera enfocada y crear las condiciones para un crecimiento más sólido impulsado por el sector privado en Argentina”, señaló Georgieva.Dijo que las discusiones continuaban de una manera muy constructiva para llegar a un acuerdo., dijo, pero aclaró que “aún" no llegaron "a ese punto”.