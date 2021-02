Escandaloso: el autor de "Hermano" contó que los Macri lo amenazaron e intentaron coimearlo para frenar el libro

O´Donnell dejó al descubierto que quisieron comprar su voluntad y fracasaron al asegurar que "desde la familia Macri" le recordaron que "se perdió la oportunidad" de "tener la vida resuelta", pero además -y más escandaloso aún- contó que Mariano Macri le hizo llegar una grave amenaza

“Me dijeron que la iba a pasar mal si publicaba el libro".



📞 @santiodonnell, sobre Mariano Macri y la intimación de la Justicia por su libro "Hermano". — Pasaron Cosas🤷‍♀️🤷‍♂️ (@pasaroncosas899) February 8, 2021

La polémica por la maniobra judicial de la familia Macri para frenar al libro, escrito pora partir del testimonio voluntario dey que trata sobre la vida y los negocios de, continúa. Y no sólo eso, si no que salen a la luz graves acciones que implican intentos de coimas y amenazas al periodista por parte del entorno del ex presidente.Concretamente,, afirmó el autor de "Hermano" entrevistado en el programa Pasaron Cosas, por Radio con vos.Por otro lado, O´Donnell se refirió a una grave amenaza que directamente habría sido realizada por Mariano Macri:Las palabras del periodista y escritor se conocen después de que la jueza Marta Gastaldi decidiera, en un fallo que sienta un antecedente peligroso para la libertad de expresión, intimarlo a entregar todas las grabaciones de sus conversaciones con Mariano Macri para el libro.La magistrada hizo así lugar a un pedido del entrevistado con el argumento de que se trata de una medida preliminar destinada a "brindar certeza" para la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios contra el periodista. Además, O'Donnell, que nunca fue notificado de que existía una causa en tal sentido, fue intimado ahora con la advertencia de que si no entrega las grabaciones antes del martes deberá pagar una cuantiosa multa por cada día que transcurra.