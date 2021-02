Documentos que conocía Nisman desarman su denuncia contra CFK por AMIA y piden cerrar la causa

se conocieron documentos oficiales que prueban que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Héctor Timerman como canciller, siempre hizo lo que correspondía por ley y mantuvo inamovibles las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol libradas contra los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA, cosa de la que fue informado el fallecido fiscal Alberto Nisman pero que no frenó su injustificada denuncia/operación de 2015 acerca de que se intentó un encubrimiento con el Memorandum con Irán

La respuesta firmada por el vicecanciller Eduardo Zuaín (actual embajador argentino ante la Federación Rusa), con fecha 25 de abril de 2014, le advierte a Corea que si Rezai va a ese país, la Argentina pedirá la extradición y, por lo tanto, que se lo detenga

⁦@DAIAArgentina⁩ ⁦@JKnoblovits⁩ Con todo respeto hasta cuando van a seguir persigiendo a ⁦@CFKArgentina⁩ y a la memoria de un hombre digno como mi hermano? Terminen con esa causa nefasta! Pudre mas el miedo que la muerte https://t.co/F9hW83wT0F — javier timerman (@JavierTimerman) February 19, 2021

Tras la publicación de los nuevos documentos, Javier Timerman, hermano del fallecido canciller, le reclamó a la DAIA que levante la acusación y que se cierre la causa

Así de concreto:El documento de Cancillería, que revelaron Télam y Página 12, es una respuesta de 2014 a una consulta de Corea del Sur que refleja que la Argentina no dejó de perseguir a los imputados iraníes acusados por la voladura de la AMIA, aun cuando un año antes había suscripto el Memorándum de Entendimiento con Irán para esclarecer la masacre.. La reunión está consignada en un documento que tiene el título de Confidencial.Allí se señala que. Y sigue:Es decir: Corea del Sur, un año después de que se firmara el memorandum de entendimiento con Irán, consultó a la Argentina respecto de una posible invitación a Mohsen Rezai, ex comandante de los Guardias Revolucionarios incluido en las alertas rojas por la causa en la que se investigaba el atentado a la AMIA, bajo el interés de saber si Buenos Aires activaría dichas alarmas."Deseo manifestarle que, de concretarse la invitación y visita del funcionario mencionado y/o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación, nuestro país solicitará la inmediata aplicación del tratado de extradición firmado entre la República Argentina y la República de Corea y que entró en vigor el 9 de noviembre del año 2000", dice la respuesta de Zuain fechada en Buenos Aires el 25 de abril de 2014.Esto significa que no sólo las alertas rojas de Interpol seguían activas, sino que también que el Gobierno de CFK las hacía valer y respetar.Tras la respuesta,Pero no sólo eso hizo el Gobierno en aquel entonces:Nisman se notificó de la advertencia a Corea y al mismo tiempo le avisó a Interpol de que el país asiático podría invitar a Rezai.Constancias del expediente revelan ahora que también Nisman se notificó de la advertencia a Corea y quien lo reemplazó durante uno de sus tantos viajes, Alberto Gentili, firmó el recibido de la notificación. También está la firma del secretario del fiscal Víctor Llanos Habringer.La prueba de que Nisman sabía que el gobierno seguía aplicando las alertas rojas es que su secretario firmó el 12 de mayo de 2014 una nota dirigida a Interpol advirtiéndole que Corea había tanteado a la Argentina a raíz de una posible visita de Rezai a Seúl. La nota está firmada por Llanos Habringer, hombre de confianza de Nisman.Por entonces, en la página de Interpol ya figuraba la leyenda siguiente: “La Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27 de enero de 2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán, respecto del atentado de 1994, relacionado con la presente notificación de las órdenes de captura, con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática. El status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General". O sea que Nisman consintió sin problemas que existiera esa leyenda que, como señala el texto, no cambiaba las órdenes de captura. Luego, esa leyenda fue usada para sostener la acusación de que las órdenes de captura se habían “alivianado” con el Memorandum.El último documento que derrumba la acusación por el Memorandum es un informe desde Interpol de Seúl que dice que Rezai no entró a Corea, lo que demuestra que el rastro del supuesto sospechoso iraní se siguió hasta en el país asiático.Los acusados del ataque terrorista a la AMIA sobre quienes pesan las circulares rojas son Mohsen Rabbani (ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires), Ali Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Mohsen Rezai (comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada en Buenos Aires) y Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa iraní). El ataque terrorista contra la mutual judía se perpetró en 1994 y causó 85 muertes.