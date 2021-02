Alberto celebró el regreso del futbol gratuito: "La gratuidad, el carácter abierto y la construcción de ciudadanía están unidos

A través de Twitter, el presidente de la Nación Alberto Fernández celebró el regreso del fútbol gratuito a la TV Pública y sostuvo que ese deporte es "mucho más que un negocio: es pasión de millones de argentinos y argentinas".

, publicó en la red social menscionada.El encuentro de anoche entre Argentinos Juniors y Vélez, que fue emitido por la TV Pública, marcó el regreso del fútbol gratuito desde junio de 2017 cuando se tomó la decisión de privatizar los derechos de transmisión.“El fútbol tiene que ver con una pasión y un sentimiento que une a los argentinos", dijo este viernes la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y añadió: "La gratuidad, el carácter abierto y la construcción de ciudadanía están unidos. El ciudadano tiene derechos, no es un cliente""Nuestro concepto de a quién nos dirigimos no es a alguien que es un cliente a quien vos le ofrecés un pack. Nosotros tenemos la obligación como Estado de darle la posibilidad a aquel que no tiene acceso", insistió la funcionaria en diálogo con radio Nacional.Tras casi cuatro años sin fútbol de primera en la pantalla, el viernes se vió Argentinos Juniors-Vélez y a las 17.10 del sábado se verá el choque entre Banfield y Colón.