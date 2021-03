La amenaza de Stornelli a Alberto: "Cuando deje de ser presidente tendremos una charla de hombre a hombre"

“Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes”, dijo Stornelli en tono desafiante.

El fiscal Caarlos Stornelli le respondió al Presidente Alberto Fernández luego del discurso en la Asamblea Legislativa y argumentó que “el embate contra la Justicia no es nuevo” y dijo que magistrados y fiscales están sometidos “a un constante flagelo cuando hay una investigación que puede tocar algunos cables inadecuados”.Al mismo tiempo, aseguró que su objetivo “no es hablar mal de nadie”, pero señaló que hubo “cuestiones que se introducen que son falsas y que inducen a la gente a pensar que hay delitos gravísimos y demás”. Y,Luego, el periodista Luis Novaresio le preguntó si el Alberto Fernández que él conocía “se parece” al hombre que ocupa la presidencia. Stornelli contestó que no, que “su discurso es otro”.“Éramos dos personas que nos reuníamos eventualmente para hablar de ideales, de proyectos, de institucionalidad y demás.planteó.Finalmente, en cuanto a su propio procesamiento por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio -que pedía coimas a empresarios para ayudarlos con sus problemas judiciales-, el fiscal aseguró que“Yo he dado todas las explicaciones desde el primer día, si bien no fui al juzgado de Dolores porque yo sabía que era una operación. Opté por presentarme en la Procuración, denunciar la operación”, dijo.