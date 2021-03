Sarlo pidió disculpas a la Provincia y reconoció que no hubo nada "por debajo de la mesa"

Beatriz Sarlo reconoció que la propuesta de recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus por parte de la provincia de Buenos Aires no le llegó "por debajo de la mesa", como dijo tiempo atrás en una entrevista, y que se trató de una campaña pública de concientización, como ya aclaró la Gobernación bonaerense

Finalmente, tras la andanada de noticias falsas que encabezaron La Nación, Infobae y Clarín, la propia iniciadora del problema tuvo que salir a aclararlo:Luego de la polémica que se disparó tras su declaración en Comodoro Py y la filtración de sus palabras y los mails que aportó, la escritora y ensayista reconoció que usó una frase fuera de lugar:Todo comenzó cuando hace algunas semanas, y antes de que se conociera el listado que incluyó unas decenas de vacunados irregulares, Sarlo asegurara que le habían ofrecido vacunarse “por abajo de la mesa”. Esta mañana, en su declaración ante la juezay el fiscal, la escritora declaró que a mediados de enero fue contactada por la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires para participar de un operativo de vacunación para personas reconocidas con el objetivo de aumentar la confianza en la vacuna. Esto ya desarmaba la maniobra, pero los medios insistieron.. Además, la escritora señaló que está "dispuesta a afrontar las consecuencias de sus dichos".En diálogo con Radio Con Vos, Sarlo dijo que se equivocó de frase al hablar del ofrecimiento, aunque ratificó sus críticas a esa iniciativa bonaerense de buscar generar confianza en la Sputnik V mediante la vacunación de personaliades de la cultura y el espectáculo.“Si yo voy a participar de algo, necesito saber quiénes van a participar. Nunca pongo mi firma o mi cara sin saber. Examino bien aquello que llega a mi computadora, veo si están todas las condiciones que yo pongo, que no son muchas, saber quién es, no algo a las apuradas, que parece más de un centro de estudiantes”.Y continuó: “En general tengo expresiones poco apropiadas, no era ‘por debajo de la mesa’, era ‘sin ninguna noticia, precisión o nombre de los que integraban la lista de vacunados’. Me autocritico fuertemente, no he debido decir ‘por debajo de la mesa’. Lo que no estaba mencionado era la repartición pública de la Provincia de Buenos Aires que se iba a hacer cargo, aquellos responsables del operativo de vacunación y quiénes integraban esa lista de elegidos. Pero mantengo mi crítica”.En ese sentido, la escritora consideró que “las campañas, cuando son públicas tienen que venir con una dirección física o web, si se está hablando de intelectuales o artistas, no tenía por qué enterarme de que era pública, yo no tengo medios para enterarme de que es pública. Yo no ratifico que fue por debajo de la mesa porque los que son responsables dicen que no fue por debajo de la mesa, pero si fue una campaña pública, no me llegó con las formas de una campaña pública”.Consultada por el uso de la frase que generó la polémica, Sarlo respondió: “Perfecto.. que me procese la Provincia por haber utilizado mal la expresión… Listo. No tenía que decir ‘por debajo de la mesa’, tenía que decir en un mail que no llevaba ninguna información sobre quién se iba a vacunar, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Usted representa la provincia? Adelante”.En otro pasaje de la entrevista se quejó de la filtración a la prensa de los mails que aportó a la causa donde está plasmado el intercambio de mensajes con su editor. “Yo aporté mails a la causa, no para que salieran de algún modo en Comodoro Py. Me fui y a la hora estaban en internet. Uno pasa por Comodoro Py y a los 5 minutos puede trascender a la opinión pública”.