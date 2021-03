Wado de Pedro apuntó contra el gobernador Arcioni por el ataque a Alberto en Chubut

Hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 15, 2021

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, retomó un contrapunto que se había producido entre un funcionario del gobierno de Chubut y el intendente de Lago Puelo y le reclamó al gobernador Mariano Arcioni hacerse cargo de su "responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial", en referencia a la agresión que sufrió Alberto Fernández cuando el fin de semana visitó esa provincia para llevar asistencia por los incendios.En concreto, "Wado" precisó que el Presidente fue a Chubut "exclusivamente" para "resolver los problemas ocasionados por los incendios, poniéndose al frente de la situación" y que "no estaba prevista la presencia del gobernador Arcioni" porque sabían que "eso iba generar malestar y enojo, debido la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia"."Hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad", disparó De Pedro contra Arcioni, dirigente que es aliado de Sergio Massa en el armado del Frente de Todos.El contrapunto que puso de manifiesto la interna provincial comenzó cuando el titular de la cartera de Seguridad provincial, Federico Massoni, echó mano a una conferencia de prensa en la que confirmó las detenciones de cinco sospechosos para apuntar contra el intendente puelense, Augusto Sánchez, y el diputado Santiago Igón.“A nuestro jefe de Estado lo han atacado personas que lo han utilizado como carnada para sus objetivos personales y electorales. Me estoy refiriendo a Igón y Sánchez”, disparó el funcionario que responde a Arcioni directamente.El intendente Sánchez reaccionó instantáneamente: acusó al ministro de estar “equivocado o mal informado” y calificó a sus dichos de “una mentira total”, al tiempo responsabilizó por lo ocurrido al gobernador chubutense.“Como falló el sistema de seguridad de la provincia nos quieren acusar a mí y al diputado Santiago Igon, que estuvo desde que comenzaron los incendios y es nuestro nexo con los ministros y con el Presidente. Es impensable decir que nosotros hicimos algo a propósito”, subrayó el jefe comunal durante una entrevista por Radio 10."(A lo que dijo Massoni) lo desmiento totalmente. Somos del partido del Presidente, estamos orgullosos de él y de nuestra vicepresidenta (Cristina Kirchner). Es descabellado decir eso”, insistió Sánchez.La clave parecería estar en quién y por qué decidió un cambio en el itinerario que tenía prevista la comitiva presidencial. Según Sánchez, la previsión era que el jefe de Estado y los funcionarios provinciales se trasladasen a una escuela, pero algo ocurrió en el medio y se decidió ir al centro cultural donde funciona el comando para combatir los incendios en la zona.“Cuando estaba arriba de la combi y dijeron que íbamos al centro cultural, me sorprendí. Yo no lo sabía”, aseguró Sánchez. Sin embargo, hacia ahí fueron y allí estaban los manifestantes que iniciaron el ataque.Sánchez dijo que le “sorprendió la agresividad de los manifestantes” y reveló que, días antes, “le advertimos a la custodia presidencial” que “si coincidía que venía el gobernador Arcioni, iba a haber manifestantes contra el proyecto megaminero que impulsa su gobernación".“El rechazo antiminero y todos los cánticos y gritos eran contra el gobernador Arcioni, no contra el Presidente Fernández”, a quien “varios vecinos aplaudieron”, insistió Sánchez. Por eso, agregó, “creo que la falla estuvo en la seguridad de la presidencia y en la policía”.