Frenar la segunda ola: las 6 medidas que analiza el Gobierno para desalentar viajes al exterior y controlar los regresos

ministros y funcionarios de las carteras nacionales de Interior, Salud, Transporte y Seguridad compartieron hoy una videoconferencia con 10 de los 16 gobernadores con pasos fronterizos para evaluar seis medidas que focalizan en el ingreso y egreso de personas al territorio nacional y el potencial refuerzo del control de la circulación en lugares no habilitados por migraciones, y que saldrían por decreto en las próximas horas

Con la mirada puesta en frenar lo máximo posible el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus que impacta en el mundo entero y con especial énfasis en países límitrofes,El encuentro virtual fue encabezado por los ministros, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Interior,; la directora Nacional de Migraciones,y la secretaria de Acceso a la Salud,, entre otros.Por su parte,Según publicó Télam en base a fuentes oficiales, en la reunión se barajaron diversas medidas para llevar adelante y hubo consenso en desalentar la salida de argentinos al exterior por motivos que no sean de carácter urgente. Luego de esta reunión se deberá aguardar si estas medidas merecen o no un Decreto presidencial o pueden ser llevadas adelante con resoluciones parciales de organismos pertinentes, explicaron los funcionarios.Desde diciembre del año pasado, sólo pueden ingresar al país argentinos, personas residentes en el país o personal esencial, mientras que continúa habilitado el comercio internacional con los países limítrofes.Si bien no habrá restricciones para viajar a otros países, se acordó insistir en la recomendación de no salir al exterior a los argentinos.Reforzar con fuerzas de seguridad de las fronteras para evitar el transito no habilitado. Especial atención por la situación epidemiológica en las fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia.Se evaluaron los corredores seguros vigentes para el reingreso de argentinos provenientes del exterior. Posibles nuevas medidas de control sanitario. Se analizó que el 70% de los argentinos que vuelven al país residen en Capital y provincia de Bs As.Se recordó el tablero online de Migraciones que tienen a disposición las jurisdicciones para controlar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Se recordó que es responsabilidad de las provincias y la Ciudad hacerlo.Se trató el refuerzo de este control a través de ONG internacionales con experiencia en el tema. Y se recordó que por más que las pruebas den negativas, la única manera segura 100% sigue siendo cumplir con los 7 dias de aislamiento después de viajar al exterior.Declarar a personal de distintas aéreas que cumple funciones relacionadas con el control de fronteras como esencial o apurar su vacunación. Fuerzas de seguridad asignados a la frontera e inspectores de Migraciones y Aduanas.Transporte informó que esta realizando un ordenamiento de vuelos para garantizar la vuelta de argentinos en el exterior de forma ordenada y segura.Además de las postas sanitarias establecidas especialmente para choferes de trasporte internacional de carga, se plantearon algunas medidas extras que se están evaluando para este sector.