La interna de Juntos por el Cambio se debate acompañar o no la postergación de las PASO

Como Presidenta del PRO ratifico que el ámbito para discutir un cambio de reglas electorales deben ser los partidos políticos y sus representaciones parlamentarias. Nunca es bueno modificarlas en año electoral.

El Gobierno tendió una trampa para buscar dividirnos. No podrán. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 30, 2021

Cualquier modificación a las reglas de juego electoral debe realizarse institucionalmente y convocando a los partidos políticos y jefes de bloques parlamentarios. — maxi ferraro (@Maxiferraro) March 30, 2021

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, dijo hoy que no cree que se suspendan las PASO previstas para el 8 de agosto próximo, aunque dejó entrever que es posible una postergación a causa de la pandemia de coronavirus.dijo Ritondo en rueda de prensa en Casa Rosada.Este martes en el marco de la presentación del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba), una ley promovida por su espacio que prevé la asignación de 5.000 millones de pesos a 135 municipios bonaerenses, los principales referentes políticos del país se reunieron, entre otros temas, para ver si se postergan o no las PASO.En este sentido, Ritondo subrayó queA las palabras del jefe de bloque de JxC en Diputados se le alzó la voz de la presidenta del PRO,Por otro lado, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, declaró que el ámbito de discusión es el Congreso nacional y apuntó a que no acompañará un acuerdo que no sea discutido en esa instancia.