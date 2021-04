Aniversario de Malvinas: actos, homenajes y los proyectos de ley para beneficiar a los veteranos

Hoy como cada 2 de abril honramos la memoria de nuestros héroes veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, y reivindicamos nuestra soberanía sobre el territorio.

Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. pic.twitter.com/MatZ4tJAYC — Alberto Fernández (@alferdez) April 2, 2021

2 de abril. Recordamos a los caídos y a los ex combatientes, con orgullo y honor. Son y serán #MalvinasArgentinas pic.twitter.com/FCnaJw8YTe — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 2, 2021

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobierno argentino tomó decisiones concretas en beneficio de los ex combatientes y, además, volvió a reclamarle formalmente al Reino Unido que "retome las negociaciones bilaterales” por la soberanía del archipiélago, siempre “en los términos planteados por las Naciones Unidas" en relación al conflicto.A través de un comunicado oficial, la Cancillería hizo hincapié en el cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General que convoca a ambos estados a iniciar el diálogo diplomático, tal como también lo respaldan “una pluralidad de resoluciones de diversas organizaciones y foros internacionales"."El Gobierno argentino proseguirá empeñado en el diseño e implementación de políticas de Estado de largo plazo con el objetivo de cumplir con la convicción y el sentimiento de los/las argentinos/as respecto del mandato constitucional de recuperar dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía", indica el texto.Casi en simultáneo con el comunicado de la Cancillería, llegó el mensaje del presidente Alberto Fernández: "Hoy como cada 2 de abril honramos la memoria de nuestros héroes veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, y reivindicamos nuestra soberanía sobre el territorio"."Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", cerró sus palabras el mandatario nacional, que renovó el reclamo soberano de la Argentina por medio de una publicación en Twitter que completó con un video con el testimonio de las veteranas enfermeras que estuvieron en el conflicto armado.Varios funcionarios nacionales también se expresaron, como el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y por supuesto también lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."2 de abril. Recordamos a los caídos y a los ex combatientes, con orgullo y honor. Son y serán #MalvinasArgentinas", afirmó la ex jefa de Estado, también a través de Twiitter.Filmus encabezó un acto junto con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y destacaron “el compromiso del presidente Alberto Fernández, que mantiene vivo el reclamo” de soberanía.El Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, nuevamente atravesado por la pandemia del coronavirus (Covid-19) como el año pasado y en este caso con la segunda ola avanzando, estará marcado por mínima presencialidad y preponderancia de la virtualidad.En ese contexto, movimientos sociales y organizaciones políticas realizan distintos actos para rendir homenajes a los soldados caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse el 39° aniversario del conflicto bélico en el Atlántico Sur."Repudiaremos el accionar colonialista del imperialismo inglés con el apoyo de Estados Unidos (EEUU). Recuperemos la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, aguas del Atlántico Sur y nuestros ríos", es el lema con que un grupo de organizaciones peronistas e independientes de izquierda se concentrarán a partir de las 11, en la Torre de los Ingleses, ubicada en el barrio porteño de Retiro.De este acto participarán dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, de la Federación Nacional Campesina (FNC), de Naciones y Pueblos Originarios, la CTA A, el Movimiento Octubres, y del Frente Popular Darío Santillán, entre otros.En forma paralela, la organización política Peronismo de la Soberanía realiza su propio "Cabildo Abierto" en Plaza de Mayo, informó a Télam el diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe."El acto de mañana, 2 de abril, está convocado como un cabildo abierto por el Peronismo de la Soberanía. Es una actividad recordatoria y reivindicatoria del desembarco en Malvinas", destacó el legislador peronista.De este acto -que se realiza a partir de las 11- participan el dirigente Hugo 'cachorro' Godoy de la CTA-A, Gildo Onorato referente del Movimiento Evita, y representantes del Peronismo 26 de Julio, el Movimiento Martín Fierro, de la CCC, del Sindicato de Obreros Navales, delegaciones de la UOM y trabajadores municipales, y del Movimiento Octubres, entre otros.En esta oportunidad, la conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas contará con el envío de tres proyectos de ley con medidas para beneficiar a los ex combatientes de la guerra de Malvinas, tal como anunció el presidente Fernández oficialmente el último miércoles.El primer proyecto establece el "Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios" destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles.Se trata de una norma que ya había sido votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, durante la gestión de Cambiemos, pero luego fue vetada por el entonces presidente Mauricio Macri, el 12 de diciembre del mismo año, como otras tantas iniciativas votadas por el Poder Legislativo.La segunda iniciativa, en tanto, apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, otorgándole carácter de Ley nacional. Esta política pública fue creada por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud y contempla las patologías que atraviesan quienes han estado en combate, además de brindar atención médica y odontológica al grupo familiar.El tercer proyecto, finalmente, establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado a los ex soldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) en efectivas acciones de combate.