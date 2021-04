Contundente respuesta de Axel Kicillof frente a la campaña anti-restricciones de Juntos por el Cambio

Acabo de leer el comunicado de Juntos por el Cambio que rechaza toda medida de cuidado. Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo. https://t.co/zzkD43s3bP — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 7, 2021

Desde la Mesa de @juntoscambioar consideramos que volver a dejar a los ciudadanos sin educación, sin trabajo y sin libertad no soluciona el fracaso del plan vacunatorio. Ya probamos la cuarentena eterna.

Es inoportuno discutir sobre temas electorales. Pensemos en la gente. pic.twitter.com/HsLuyABfDg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 6, 2021

Nosotros trabajamos para cuidar a los argentinos y las argentinas, y en la coordinación diaria dialogamos con varios de los dirigentes que integran esa mesa. Generen propuestas, no chicanas.



Seamos responsables en la prevención, y también a la hora de hacer declaraciones. https://t.co/VFTGlNpDBi — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) April 6, 2021

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,, fue contundente al responder el comunicado que Juntos por el Cambio hizo público este martes para expresar su posición contraria a la posibilidad de que se tomen medidas restrictivas en el marco de un aumento constante y sostenido de nuevos casos de contagios de coronavirus en nuestro país.En el mencionado comunicado Juntos por el Cambio se opuso a las medidas sanitarias de prevención contra la segunda ola de Covid – 19; motivo por el cual el mandatario provincial apuntó contra la coalición opositora y los tildó de, publicó Kicillof en su cuenta oficial de Twitter este martes a última hora.Asimismo Kicillof puso en evidencia la arbitrariedad de la posición macrista ya que muestran respaldo a las provincias y municipios que imponen restricciones pero que son gobernados por Cambiemos, al tiempo que cuestionan la misma postura pero cuando es tomada por el oficialismo:Más tarde el diputado mendocino defendiendo la postura de Juntos por el Cambio quiso cruzar al gobernador del Frente de Todos con un provocador tuit, atribuyéndole responsabilidad por, entre otras cosas, los hechos de inseguridad en territorio bonaerense. “Vergonzosa es tu gestión @Kicillofok”, declaró Cornejo. Y arremetió. Pero el ex gobernador mendocino no obtuvo respuesta.En este sentido cabe aclarar que, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Mendoza,, impuso restricciones en la nocturnidad que implican la prohibición de la circulación de personas desde las 00:30 hasta las cinco de la mañana, y aplicó multas a quienes no cumplan dicha disposición. En el caso del intendente de Olavarría,, también se vio obligado a tomar fuertes medidas debido a que su municipio se encuentra “al limite” del colapso sanitario. "El sistema de salud tiene un limite y el comportamiento de los ciudadanos tiene que ver con el colapso o no del sistema sanitario", había planteado el Jefe Comunal.En un día con record de contagios desde el comienzo de la pandemia la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió para arremeter contra las posibles medidas de cuidado y control de la segunda ola de contagios al señalar que les parece “preocupante” la posibilidad deEn este sentido, la presidenta del PRO,volvió a cargar contra el Ejecutivo nacional al señalar que, tuiteó.Pero Kicillof no fue el único dentro del oficialismo que recogió el guante del provocador comunicado, y la chicana de la ex ministra de Seguridad. El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero respondió sintéticamente: “Generen propuestas, no chicanas".Y cerró: "Nosotros trabajamos para cuidar a los argentinos y las argentinas, y en la coordinación diaria dialogamos con varios de los dirigentes que integran esa mesa. Seamos responsables en la prevención, y también a la hora de hacer declaraciones".