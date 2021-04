07.04.2021 / Segunda ola

Después de estar con Macri, un diputado de Juntos por el Cambio dio positivo de coronavirus

Alex Campbell compartió una reunión con el ex presidente ayer. "Después de tener contacto estrecho positivo de COVID-19 por mi esposa, decidí no esperar e hisoparme y el resultado es positivo para mi también", confirmó el redes sociales. No hubo distanciamiento en el encuentro.