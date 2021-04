Ciudad: el mensaje de Larreta y una por una las restricciones que se van a aplicar en territorio porteño

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brinda esta mañana una conferencia de prensa para puntualizar sobre los detalles sobre las nuevas restricciones que se adoptarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para paliar la segunda ola de coronavirus, aunque todavía no fue publicado el DNU del Gobierno nacional.El mandatario de la Ciudad informa sobre la nueva situación en la sede gubernamental de Parque Patricios, ubicada en Uspallata 3160., remarcó Rodríguez Larreta.El mandatario porteño se mostró acompañado del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.expresó sentando su posición contraria a la del Gobierno Nacional. Al tiempo que advirtió queAsí, arengó a las empresas privadas a acompañar estas medidas y sumóEn cuanto a las escuelas advirtió:Para cerrar le habló a la comunidad porteña al indicar que, concluyó.- Nocturnidad: tal como lo estableció el Gobierno nacional, en los bares, restaurantes, cines y teatros se van a cerrar las puertas a las 11 y no se va a poder entrar. Quienes para esa hora todavía se encuentren dentro, pueden quedarse a terminar su comida o su función y retirarse antes de las 12 de la noche. Los negocios gastronómicos pueden reabrir a las 6.- Restricción a la circulación: según manifestó el Gobierno nacional esta medida no apunta a quien está volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial, sino a evitar las concentraciones de gente.- Movilidad: los comercios no esenciales abrirán a partir de las 10 de la mañana con el fin de escalonar la movilidad de la mañana y evitar que se generen aglomeraciones de trabajadores, estudiantes y docentes.- Los espectáculos masivos se van a reprogramar y van a cerrar los casinos y los bingos, según manifestó el Gobierno nacional.- Teletrabajo: se recomienda reducir al máximo posible la cantidad de personas en los lugares cerrados. Gran parte del equipo de Gobierno se encuentra abocado a tareas vinculadas al Covid-19 y en atención al público: en centros de testeos, vacunatorios, hoteles, aeropuertos y call center. Todo el resto va a trabajar de forma remota y la Ciudad le pide al sector privado que acompañe la medida.- Libre estacionamiento: se va a liberar el estacionamiento en la Ciudad para que todos aquellos que deban movilizarse puedan usar el auto y eviten el uso del transporte público, que se encuentra especialmente destinado para trabajadores esenciales, como también dispuso el Gobierno nacional.- Fiscalización y controles: se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas, en el transporte público y en los centros de trasbordo, para garantizar el cumplimiento de los protocolos y que las distintas actividades puedan seguir funcionando de manera segura.