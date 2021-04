Municipio a Municipio: las fases en que están y las medidas de restricción que los alcanzan

Tal como anunció esta mañana en conferencia de prensa, en el marco del aumento de casos, la Provincia de Buenos Aires aplicó lapara todos los municipios bonaerenses de mayor riesgo epidemiológico. Allí se aplicarán las restricciones más duras. En estas localidades, habrá restricción de circulación entre las 23 y las 6. Y cierre de comercios general entre las 20 y las 6.También se aplicará el cierre de locales de gastronomía entre las 23.00 y las 06.00 hs; la suspensión de viajes grupalesde egresados/as, de estudio y de grupos turísticos, la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares; de reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas; de actividades en casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas; de la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.Y además sólo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.El gobernador bonaerense explicó esta mañana que las medidas instrumentadas por el Gobierno Nacional se, empero con las peculiaridades que implica la Provincia de Buenos Aires. Puntualizó entonces cómo adaptarán el decreto en el distrito.Actualmente hay 40 municipios enAlmirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.Entre las medidas que serán aplicadas a los mencionados municipios habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6 am, cierre de comercios en general de 20 a 6 am y prohibición de circular desde las 0 a 6 am.En cuanto a la, hay 79 municipios, que en el semáforo epidemiológico se destacan con color verde debido a que mantienen un menor riesgo. Estos son:25 de mayo, 9 de Julio, Adolfo González Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Blacarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Paz, General Pueyrredón, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villa Gesell.En estos lugares, habrá restricción horaria entre las 2 y las 6, pero no regirá prohibición de circular.En cuanto a los municipios que mantienen lase encuentran las intendencias que deberán acatar medidas más blandas porque allí hay poca circulación del virus. Los 16 municipios son:Adolfo Alsina, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Coronel Dorrego, Florentino Ameghino, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Lezama, Pellegrini, Pilar, Saliqueló, Tapalqué, Tordillo y VillarinoEstos sólo tendrán restricción horaria entre las 2am y las 6am.En tanto en mandatario provincial advirtió que habríaa quienes incumplan las disposiciones sanitarias emitidas por el Gobierno bonaerense y confirmó que, en sintonía con la Ciudad,En el orden de las medidas sanitarias, la provincia espera completar “en las próximas semanas” la vacunación a: Personal de salud completo, a la mitad del personal de educación, a todos los inscritos mayores de 70 años y a todos los inscritos entre 60 y 70 años con enfermedades preexistentes. “Esperamos completar el primer hito en el plan de vacunación”, sostuvo el gobernador que tildó la campaña de vacunación de “carrera contra el virus”.