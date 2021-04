Correo: el Gobierno rechazó la última oferta de los Macri y la familia del ex presidente está acorralada por la quiebra

Después de casi 20 años y tras el escándalo de 2016 cuando Mauricio Macri quiso autocondonarse el pasivo de su familia con el Estado, la Justicia tiene todo dado y ninguna excusa para decretar la quiebra de la firma Correo Argentino y que, así, quien deba hacerse cargo es la empresa controlante, es decir SOCMA, nave insignia de fundada por Franco Macri

En concreto,según los cálculos del Estado avalados por peritos de la Corte Suprema.En un escrito, la Procuración, que conduce, le pidió a la jueza de la causa,, avanzar en la declaración de la quiebra de la empresa.Así,. Lo que ocurra entonces con ese expediente, y el penal nacido por el intento de autocondinación, preocupa al ex presidente porque hasta sus hijos figuran como accionista de la compañía.En el documento legal expedido por el organismo a cargo de Zannini pero que también firmó el subprocurador Horacio Diez, se enumeran una serie de consideraciones y críticas sobre la última propuesta de la compañía para saldar la deuda del Correo.La presentación, afirmó, fue realizada "en defensa de los intereses estatales" y para "evitar que el silencio" de la entidad "pueda ser interpretado como consentimiento" de la oferta de los Macri, la cual "contiene falacias", indicaron., remarcó.En el texto también se explicó que "es falso" que el principal responsable por la cesación de pagos y su agravamiento posterior sea el Estado nacional, tal como afirmó la familia.Lo que buscan los Macri con esa obligación es excluir al Estado del cómputo de los acreedores que aceptan su propuesta de pago. La Procuración desestimó la calificación de "acreedor hostil" que usaron en el pedido para describir al Estado, ya que "el único objetivo del Estado es lograr la satisfacción de su postergada creencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino"., preguntó y añadió que con este antecedente cualquier oferta "va a resultar superadora".Así las cosas, según la ley de Concursos y Quiebras en sus procedimientos y tiempos, está todo listo - nuevamente - para que Correo vaya a la quiebra y arrastre a SOCMA. Según trascendió ya desde 2017, en el fuero Comercial no hay antecedentes de un caso que durara casi 20 años como éste.El período de exclusividad que habilita la ley, un plazo que se le da a los deudores para llegar a un acuerdo con sus acreedores, es de 90 días con posibilidad de extenderlo 30 días más. Claramente dos décadas es más que eso, pero se establecen procesos para estos casos.Una vez vencido ese período, se pasa al proceso de cramdown o salvataje, algo que en este expediente se habilitó dos veces. La segunda oportunidad fue en 2019. Esa instancia permite que se presente un tercero a hacerse cargo de la empresa y sus deudas. En este caso se presentaron 5 firmas, pero ninguna ofertó nada que superara ni un poco las propuestas que ya habían fracasado. Fue una operatoria para que los Macri ganaran tiempo.En cambio, la única que hizo una nueva oferta fue la propia Correo Argentino, que hoy fue rechazada. Cuando falla el cramdown la ley indica, en su inciso 8 del artículo 48: “Quiebra. Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”. Resta saber la decisión de la jueza Cirulli.